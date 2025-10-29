Рейтинг@Mail.ru
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью - РИА Новости, 29.10.2025
12:41 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/pentagon-2051448881.html
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью - РИА Новости, 29.10.2025
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью
Сотрудник Пентагона назвал правовые основания для ударов США по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море "чушью", а также предупредил об опасности... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:41:00+03:00
2025-10-29T12:41:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
карибское море
дональд трамп
министерство обороны сша
В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью

Сотрудник Пентагона назвал основания для ударов по судам наркоторговцев чушью

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудник Пентагона назвал правовые основания для ударов США по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море "чушью", а также предупредил об опасности создания прецедента, который в конечном счете может навредить США.
"Правовая основа администрации (США Дональда Трампа - ред.) - чушь, о чем уже говорили другие", - говорится в статье гражданского служащего министерства обороны США, пожелавшего остаться анонимным, на портале Defense News.
США нанесли удары по судам наркокартелей в Тихом океане, заявил Хегсет
28 октября, 16:58
28 октября, 16:58
Автор статьи отметил, что Вашингтон предоставил лишь разного рода "невнятные" юридические обоснования своим действиям, после чего объявил о начале вооруженного конфликта. Однако, как отмечает сотрудник Пентагона, наркокартели не отвечают условиям, необходимым для начала подобного конфликта: у них нет единой командной структуры, и они не нападали на США. Более того, у президента США нет полномочий отдавать приказы о нанесении подобных ударов.
"Крайне важно, чтобы американские военнослужащие понимали, что, нанося удары по предполагаемым наркоторговцам в Латинской Америке, США создают опасный прецедент, который в перспективе может навредить США и принести выгоду противникам", - заключает автор.
Ранее в октябре Трамп на мероприятии в Белом доме пообещал "убивать" тех людей, которые привозят наркотики в США.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.
Президент Колумбии Петро Густаво 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам республики погибли 27 человек. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Трамп назвал президента Колумбии наркоторговцем
25 октября, 06:48
25 октября, 06:48
 
