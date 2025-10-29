В Пентагоне назвали основания для ударов по судам наркоторговцев чушью

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Сотрудник Пентагона назвал правовые основания для ударов США по судам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море "чушью", а также предупредил об опасности создания прецедента, который в конечном счете может навредить США.

В сентябре и октябре США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Эти действия раскритиковали некоторые конгрессмены, которые считают, что администрация Трампа должна представить законодателям больше оснований для нанесения ударов. Американский лидер в ответ на критику рассказал, что проведет брифинг конгрессменам в случае, если будет планировать расширять операцию до ударов по суше. Подобные действия по законам Соединенных Штатов могут требовать одобрения конгресса, где президенту нужно будет официально объявить войну боливарианской республике.