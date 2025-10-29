Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь

ТРАБЗОН (Турция), 29 окт - РИА Новости. Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон - Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили РИА Новости в компании Liderline.

Первый рейс парома был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.

« "Ежедневно получаем много звонков от интересующихся рейсами парома. Многие клиенты забронировали места на пароме, отправляющемся в Сочи , на ноябрь и декабрь, особенно на праздничные дни", - сообщили в компании.

Интерес проявляют граждане как России , так и Турции , отметил собеседник агентства.

В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы.

Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил ранее агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.

Паромная линия Сочи - Трабзон – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.