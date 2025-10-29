https://ria.ru/20251029/parom-2051564627.html
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь - РИА Новости, 29.10.2025
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон - Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили РИА Новости в компании
2025-10-29T16:56:00+03:00
2025-10-29T16:56:00+03:00
2025-10-29T16:56:00+03:00
сочи
трабзон (провинция)
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051557934_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_9f2f3dde11d56efca3a7221e110f9f37.jpg
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051557934_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4a0417c5a9efc073583937da7d4a95ed.jpg
Паром "Трабзон - Сочи"
Рейсы парома "Трабзон - Сочи" будут выполняться дважды в неделю, из России - по понедельникам и четвергам.
На борту можно будет расплатиться рублями. На первом видео – подробно о том, как выглядит судно.
А на втором – тот самый шторм, из-за которого первый рейс парома между городами за 14 лет перенесли с сегодняшнего дня на следующую неделю.
2025-10-29T16:56
true
PT3M38S
Сочи, Трабзон (провинция), Турция
Пассажиры бронируют билеты на паром Трабзон — Сочи на ноябрь и декабрь
Пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон — Сочи и бронируют места на ноябрь
ТРАБЗОН (Турция), 29 окт - РИА Новости. Потенциальные пассажиры интересуются рейсами парома Трабзон - Сочи и бронируют места на ноябрь и декабрь, особенно на праздники, сообщили РИА Новости в компании Liderline.
Первый рейс парома был запланирован на вечер среды, но в итоге его перенесли на неделю из-за шторма.
«
"Ежедневно получаем много звонков от интересующихся рейсами парома. Многие клиенты забронировали места на пароме, отправляющемся в Сочи
, на ноябрь и декабрь, особенно на праздничные дни", - сообщили в компании.
Интерес проявляют граждане как России
, так и Турции
, отметил собеседник агентства.
В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от 55 долларов со скидкой на первые рейсы.
Отправление первого с 2011 года пассажирского рейса из Трабзона
в Сочи перенесли на следующую среду, 5 ноября, из-за надвигающегося шторма, сообщил ранее агентству генеральный директор ООО "СВС Шиппинг", член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей (ЧСПП) Сергей Туркменян.
Паромная линия Сочи - Трабзон – Сочи действовала с 1993 по сентябрь 2011 года. О возобновлении запуска грузопассажирского парома между Сочи и Турцией говорилось еще в 2023 году, когда глава торгово-промышленной палаты провинции Трабзон Эркут Челеби сообщил о планах использовать для этой цели судно Seabridge спустя девять лет перерыва, однако в итоге планы не осуществились.
Судно Seabridge было построено в Италии
в 1991 году, оно рассчитано на 450 пассажиров, при этом 93 места - самолетные кресла в отдельном зале, остальные - в каютах со всеми удобствами. Судно прошло реновацию в 1991 и в 2024 году. Паром предназначен для перевозки 221 легкового автомобиля. Его длина – 126 метров, ширина – 18,5 метров, оно имеет восемь палуб, половина из которых пассажирские.