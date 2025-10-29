Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Счетная палата выявила недостатки в распоряжении имуществом, обращенным в доход Российской Федерации, об этом говорится в Счетная палата выявила недостатки в распоряжении имуществом, обращенным в доход Российской Федерации, об этом говорится в отчете на сайте ведомства.

Конфискованное имущество поступает в федеральный бюджет с 2011 года. Это имущественные объекты, обращенные в доход государства из-за отсутствия доказательств их законного приобретения, а также конфискованное имущество, полученное в результате коррупционных правонарушений

"Всего по состоянию на 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тысяч объектов такого вида недвижимого имущества общей стоимостью более 113 миллиарда рублей", — отметил аудитор Андрей Батуркин.

В ведомстве указали на системные проблемы и законы, мешающие эффективному учету и использованию коррупционного имущества.

"В частности, не регламентирован должным образом процесс передачи коррупционного имущества от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу , что влечет негативные последствия, включая прием несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот", — поясняется в материалах.

С 2021 года приватизации подверглись 240 объектов коррупционного имущества — менее четырех процентов всех объектов, а с 2023 года передано в аренду 224 объекта такого имущества, что также ниже этой доли, добавили в палате.

« "Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 миллиарда и 832,2 миллиона рублей", — указал Батуркин.

Среди других недостатков ведомство указало:

отсутствие у Росимущества единой практики приема, учета в бюджете и регистрации права федеральной собственности на коррупционное имущество;

продолжительные сроки государственной регистрации права собственности на имущество, в основном из-за длительного снятия запретов и арестов, наложенных на имущество судебными органами;

"В результате это увеличивает срок вовлечения имущества в оборот в среднем на 1-1,5 года. По состоянию на 1 августа 2025 года не зарегистрировано право федеральной собственности на 404 объекта стоимостью 1,1 миллиарда рублей", — указал Батуркин.

запрет на продажу на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых заключается в строительстве зданий (сооружений).