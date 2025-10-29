Рейтинг@Mail.ru
00:15 29.10.2025
Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом
Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом
Счетная палата выявила недостатки в распоряжении имуществом, обращенным в доход Российской Федерации, об этом говорится в отчете на сайте ведомства. РИА Новости, 29.10.2025
Дарья Буймова
россия, федеральное агентство по управлению государственным имуществом (росимущество), экономика
Россия, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), Экономика
Счетная палата выявила недостатки распоряжения конфискованным имуществом

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Счетная палата выявила недостатки в распоряжении имуществом, обращенным в доход Российской Федерации, об этом говорится в отчете на сайте ведомства.
Конфискованное имущество поступает в федеральный бюджет с 2011 года. Это имущественные объекты, обращенные в доход государства из-за отсутствия доказательств их законного приобретения, а также конфискованное имущество, полученное в результате коррупционных правонарушений
"Всего по состоянию на 1 июля 2025 года в доход государства обращено почти 9 тысяч объектов такого вида недвижимого имущества общей стоимостью более 113 миллиарда рублей", — отметил аудитор Андрей Батуркин.
В ведомстве указали на системные проблемы и законы, мешающие эффективному учету и использованию коррупционного имущества.
"В частности, не регламентирован должным образом процесс передачи коррупционного имущества от Федеральной службы судебных приставов Росимуществу, что влечет негативные последствия, включая прием несуществующих объектов и увеличение срока вовлечения имущества в оборот", — поясняется в материалах.
С 2021 года приватизации подверглись 240 объектов коррупционного имущества — менее четырех процентов всех объектов, а с 2023 года передано в аренду 224 объекта такого имущества, что также ниже этой доли, добавили в палате.
«
"Доходы федерального бюджета от приватизации и аренды указанного имущества составили соответственно 3,2 миллиарда и 832,2 миллиона рублей", — указал Батуркин.
Среди других недостатков ведомство указало:
  • отсутствие у Росимущества единой практики приема, учета в бюджете и регистрации права федеральной собственности на коррупционное имущество;
  • продолжительные сроки государственной регистрации права собственности на имущество, в основном из-за длительного снятия запретов и арестов, наложенных на имущество судебными органами;
"В результате это увеличивает срок вовлечения имущества в оборот в среднем на 1-1,5 года. По состоянию на 1 августа 2025 года не зарегистрировано право федеральной собственности на 404 объекта стоимостью 1,1 миллиарда рублей", — указал Батуркин.
  • запрет на продажу на торгах конфискованных земельных участков, основным видом разрешенного использования которых заключается в строительстве зданий (сооружений).
Для устранения законодательных барьеров Счетная палата предложила правительству внести изменения в закон о приватизации и снять ограничения на продажу жилых помещений и земельных участков, относящихся к коррупционному имуществу, заключил Батуркин.
