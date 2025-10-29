Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском - РИА Новости, 29.10.2025
12:15 29.10.2025
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском - РИА Новости, 29.10.2025
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском
В районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы под заселение по программе реновации городского жилфонда переданы семь новостроек, сообщил министр столичного... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:15:00+03:00
2025-10-29T12:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском

Овчинский: семь домов переданы для заселения по реновации в Косино-Ухтомском

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы под заселение по программе реновации городского жилфонда переданы семь новостроек, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Косино-Ухтомский передано под заселение семь новостроек по программе реновации. Из них три – с начала 2025 года. Всего в новых домах спроектирована 581 квартира с готовой улучшенной отделкой. В них можно переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. На сегодня новоселье отпраздновали около 300 семей из 17 полностью расселенных домов", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, всего в районе в рамках реновации планируется расселить 55 домов, в которых проживают около 2,1 тысячи семей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
