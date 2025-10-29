https://ria.ru/20251029/ovchinskiy-2051417411.html
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском - РИА Новости, 29.10.2025
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском
В районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы под заселение по программе реновации городского жилфонда переданы семь новостроек, сообщил министр столичного... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T12:15:00+03:00
2025-10-29T12:15:00+03:00
2025-10-29T12:15:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:410:2048:1562_1920x0_80_0_0_23f531bc4d63864a508794c3aff60666.jpg
https://ria.ru/20251028/ovchinskiy-2051122288.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028665387_0:404:2048:1940_1920x0_80_0_0_b3663a226e7ba70a4cbc03d82d989b3f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском
Овчинский: семь домов переданы для заселения по реновации в Косино-Ухтомском
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы под заселение по программе реновации городского жилфонда переданы семь новостроек, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"В районе Косино-Ухтомский передано под заселение семь новостроек по программе реновации. Из них три – с начала 2025 года. Всего в новых домах спроектирована 581 квартира с готовой улучшенной отделкой. В них можно переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. На сегодня новоселье отпраздновали около 300 семей из 17 полностью расселенных домов", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.
Как уточняется в сообщении, всего в районе в рамках реновации планируется расселить 55 домов, в которых проживают около 2,1 тысячи семей.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.