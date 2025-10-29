Овчинский: семь домов заселяют по программе реновации в Косино-Ухтомском

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В районе Косино-Ухтомское на востоке Москвы под заселение по программе реновации городского жилфонда переданы семь новостроек, сообщил министр столичного правительства, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"В районе Косино-Ухтомский передано под заселение семь новостроек по программе реновации. Из них три – с начала 2025 года. Всего в новых домах спроектирована 581 квартира с готовой улучшенной отделкой. В них можно переехать сразу, не тратя время на дополнительный ремонт. На сегодня новоселье отпраздновали около 300 семей из 17 полностью расселенных домов", – приводит его слова пресс-служба департамента градостроительной политики.

Как уточняется в сообщении, всего в районе в рамках реновации планируется расселить 55 домов, в которых проживают около 2,1 тысячи семей.