В Улан-Удэ возобновила работу сеть магазинов после массового отравления

УЛАН-УДЭ, 29 окт - РИА Новости. Сеть магазинов "Николаевский" возобновила продажу готовой продукции после массового отравления более 160 человек в Улан-Удэ, на прилавках появилась продукция другого производителя, сообщает корреспондент РИА Новости.

Так, в одном из магазинов три из шести полок, где ранее размещалась готовая продукция ООО "Восток", занята семью видами гамбургеров и пятью видами сэндвичей. Производителем является иркутская компания ООО "Стритс". Однако, по словам сотрудника магазина, уже в четверг в сеть должны завезти онигири, суши другого производителя, так как, по её словам, "сейчас самый сезон, и такая продукция пользуется популярностью".

В интернет-магазине "Николаевского" ассортимент готовой продукции шире: можно заказать онигири с тунцом, с лососем, креветкой, с кимчи производства ИП "Тэн", также представлены гамбургеры, сэндвичи, салаты, пироги, пустуют разделы "Первые блюда", "Вторые блюда", "Пицца", "Мясо и гриль".

Впрочем, отделы по приготовлению пиццы в магазине также ещё не работают.

Девятнадцатого октября стало известно о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ . Следователи возбудили дело по статье 238 УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности", задержана заведующая производством цеха готовой пищевой продукции компании "Восток", ей предъявлено обвинение. Роспотребнадзор сообщал, что остановил продажу 6,4 тонны готовой продукции в сети магазинов "Николаевский".

Всего было зарегистрировано 165 случаев отравления, из них 92 ребенка. В республиканскую инфекционную больницу госпитализировали 82 человека, 80 из них выписаны, двое остаются в больнице.