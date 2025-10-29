Рейтинг@Mail.ru
Де Брейне прооперировали после разрыва двуглавой мышцы бедра
Футбол
 
15:47 29.10.2025 (обновлено: 16:20 29.10.2025)
Де Брейне прооперировали после разрыва двуглавой мышцы бедра
Де Брейне прооперировали после разрыва двуглавой мышцы бедра
спорт, кевин де брёйне, наполи, серия а (чемпионат италии по футболу)
Кевин Де Брёйне
© Соцсети футболиста
Кевин Де Брёйне. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брёйне перенес операцию по поводу разрыва двуглавой мышцы правого бедра, сообщается на официальном сайте чемпионов Серии А.
"Наполи" в субботу обыграл миланский "Интер" со счетом 3:1 в матче восьмого тура Серии А. На 33-й минуте Де Брёйне реализовал пенальти. После забитого мяча бельгиец остановился и схватился за заднюю поверхность бедра. Спустя некоторое время он в слезах покинул поле при помощи врачей и был заменен.
В среду бельгиец перенес в Антверпене операцию, которая прошла успешно. Де Брёйне продолжит первый послеоперационный этап своего восстановления на родине.
Де Брёйне 34 года. Он перешел в "Наполи" на правах свободного агента летом из "Манчестер Сити". В составе итальянского клуба Де Брёйне провел 11 матчей во всех турнирах и забил четыре мяча.
Бабич перенес операцию
29 октября, 14:55
Бабич перенес операцию
29 октября, 14:55
 
ФутболСпортКевин Де БрёйнеНаполиСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
