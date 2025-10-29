https://ria.ru/20251029/operatsiya-2051531779.html
Де Брейне прооперировали после разрыва двуглавой мышцы бедра
Де Брейне прооперировали после разрыва двуглавой мышцы бедра
Полузащитник итальянского "Наполи" и сборной Бельгии по футболу Кевин Де Брёйне перенес операцию по поводу разрыва двуглавой мышцы правого бедра, сообщается на... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
