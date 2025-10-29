Рейтинг@Mail.ru
ОК и "Московское долголетие" обучат старшее поколение ведению соцсетей
10:52 29.10.2025
ОК и "Московское долголетие" обучат старшее поколение ведению соцсетей
ОК и "Московское долголетие" обучат старшее поколение ведению соцсетей

© пресс-сдужба ОКОдноклассники и "Московское долголетие" обучат старшее поколение ведению социальных сетей
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Проект "Московское долголетие" и социальная сеть Одноклассники запустили новый курс "Школа социальных сетей", который поможет москвичам старшего поколения разбираться в особенностях разных платформ, находить интересующую информацию и самим создавать уникальные публикации.
Курс будет полезен как новичкам, так тем, у кого уже есть личные страницы в социальных сетях. Программа подойдет также тем, кто хочет сделать свою жизнь насыщеннее — смотреть фильмы, слушать музыку, читать увлекательные статьи и быть в курсе событий.
"Школа социальных сетей" включает четыре занятия, а лекторами выступят эксперты компании VK, которые поделятся своими знаниями и опытом. Участников познакомят с основами трех социальных сетей: "Одноклассники", "Дзен" и "ВКонтакте". Также москвичи старшего поколения научатся заполнять профиль в социальных сетях, управлять лентой, выражать эмоции через реакции, добавлять друзей, переписываться и создавать групповые чаты. Кроме того, опытные наставники расскажут, как сделать свое общение в сети безопасным, а также как использовать социальные сети для самовыражения: вести личный блог, публиковать посты и участвовать в конкурсах. Также каждый участник курса получит специальную рабочую тетрадь, в которой уже отражены темы занятий и можно вносить пометки. После окончания она будет служить шпаргалкой для участников в их уже самостоятельном освоении социальных сетей.
Занятия школы будут проходить в 11 флагманских центрах московского долголетия, один раз в неделю в 18:00 по средам.
Посмотреть актуальное расписание, зарегистрироваться на курс и получить дополнительную информацию можно на сайте. Записаться могут все желающие москвичи старше 55 лет.
