В Кремле прокомментировали обвинения Франции в адрес России

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя якобы причастности РФ к осквернению мемориала жертвам Холокоста во Франции заявил, что обвинения должны быть подкреплены доказательствами, иначе они бросают тень.