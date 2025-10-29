Рейтинг@Mail.ru
12:04 29.10.2025 (обновлено: 12:05 29.10.2025)
В Кремле прокомментировали обвинения Франции в адрес России
В Кремле прокомментировали обвинения Франции в адрес России
в мире, россия, франция, дмитрий песков
В мире, Россия, Франция, Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали обвинения Франции в адрес России

Песков: обвинения Франции в адрес России в осквернении мемориала бросают тень

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити"
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Вид на Кремль, Москву-реку и международный деловой центр "Москва-Сити". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментируя якобы причастности РФ к осквернению мемориала жертвам Холокоста во Франции заявил, что обвинения должны быть подкреплены доказательствами, иначе они бросают тень.
"Если Франция обвиняет Россию в участии в этом действии, если эти обвинения прозвучат в ходе судебного процесса, то они должны быть подкреплены сколь-нибудь достоверными доказательствами или аргументацией. Если этого не произойдет, то, наверное, это бросает тень на тех, кто такие обвинения оглашает. Как правило, и, собственно, практически всегда, все подобные обвинения остаются голословными и неподкрепленными чем-либо", - сказал Песков журналистам.
Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Депутат Госдумы призвал Макрона не испытывать терпение России
25 октября, 00:04
 
