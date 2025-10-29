Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Медицинские учреждения Тверской области в этом году оснастили новым современным оборудованием по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства.

Обеспечение высокого уровня диагностики и лечения пациентов, комфортных условий при оказании медицинской помощи населению является приоритетом в региональной сфере здравоохранения. С этой целью в больницах ведется ремонт, укрепляется материально-техническая база. Работа, направленная на сбережение здоровья, соответствует целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

Важное условие оказания качественной медицинской помощи – наличие современного высокотехнологичного оборудования. По региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2025 году в Осташковскую ЦРБ поставлена новая рентгеновская система, для Бежецкой ЦРБ закуплен кольпоскоп. В Бологовской ЦРБ идет процесс ввода в эксплуатацию и лицензирование рентгеновской системы. А для Торжокской ЦРБ планируется приобрести систему рентгеновской компьютерной томографии всего тела.

В рамках регионального проекта "Борьба с сахарным диабетом" закуплено оборудование для межрайонного эндокринологического центра, действующего на базе Городской клинической больницы №6, в частности электронный и бинокулярный офтальмоскопы, оптический когерентный томограф. Всего предусмотрено 14 единиц оборудования.

По региональному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" более 60 единиц оборудования приобретено для отделений реабилитации ГКБ №6 и Клинической больницы скорой медицинской помощи. Это тренажеры разных видов, системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей, массажеры и другое.

Для Областной клинической больницы закуплено кардиологическое оборудование: криохирургическая система, система для радиочастотной абляции, система электростимуляции сердца для электрофизиологических исследований, система картирования биологически активных зон организма. В том числе благодаря этому в ОКБ осваиваются новые высокотехнологичные направления в лечении кардиологических пациентов.

Кроме того, оснащены новым оборудованием центры здоровья для взрослых при Городской поликлинике №8 в Твери, Бежецкой и Ржевской ЦРБ.

Завершен капитальный ремонт помещений под установку рентгена в Кашинской и Спировской центральных районных больницах. В ряде медучреждений обновлено лифтовое оборудование, в том числе в Кашинской и Торжокской ЦРБ.

Особое внимание в системе здравоохранения Верхневолжья уделяется созданию комфортных условий для беременных женщин и тех, кто уже стал мамами. Эта работа ведется по региональной программе "Охрана материнства и детства". В 2025 году на базе Калязинской, Зубцовской и Старицкой ЦРБ создаются три женские консультации. Сейчас оснащается оборудованием женская консультация Калязинской ЦРБ, по двум другим идут закупочные процедуры.

В общей сложности в эти медучреждения будет поставлено более 200 единиц оборудования, включая допплеровский анализатор сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, кольпоскопы, электрокардиографы, аппараты УЗИ и другое.