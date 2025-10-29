Рейтинг@Mail.ru
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием
Тверская область
 
18:49 29.10.2025
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием - РИА Новости, 29.10.2025
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Медицинские учреждения Тверской области в этом году оснастили новым современным оборудованием по региональному проекту... РИА Новости, 29.10.2025
тверская область
тверь
медицина
тверь
Новости
тверь, медицина
Тверская область, Тверь, Медицина
Медучреждения Тверской области оснастили новым современным оборудованием

Медучреждения Верхневолжья оснастили новым современным оборудованием в 2025 году

© Фото : пресс-служба правительства Тверской области Новое оборудование в ЦРБ Осташково
Новое оборудование в ЦРБ Осташково - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Новое оборудование в ЦРБ Осташково
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Медицинские учреждения Тверской области в этом году оснастили новым современным оборудованием по региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения", сообщает пресс-служба областного правительства.
Обеспечение высокого уровня диагностики и лечения пациентов, комфортных условий при оказании медицинской помощи населению является приоритетом в региональной сфере здравоохранения. С этой целью в больницах ведется ремонт, укрепляется материально-техническая база. Работа, направленная на сбережение здоровья, соответствует целям национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".
Важное условие оказания качественной медицинской помощи – наличие современного высокотехнологичного оборудования. По региональному проекту "Модернизация первичного звена здравоохранения" в 2025 году в Осташковскую ЦРБ поставлена новая рентгеновская система, для Бежецкой ЦРБ закуплен кольпоскоп. В Бологовской ЦРБ идет процесс ввода в эксплуатацию и лицензирование рентгеновской системы. А для Торжокской ЦРБ планируется приобрести систему рентгеновской компьютерной томографии всего тела.
В рамках регионального проекта "Борьба с сахарным диабетом" закуплено оборудование для межрайонного эндокринологического центра, действующего на базе Городской клинической больницы №6, в частности электронный и бинокулярный офтальмоскопы, оптический когерентный томограф. Всего предусмотрено 14 единиц оборудования.
По региональному проекту "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация" более 60 единиц оборудования приобретено для отделений реабилитации ГКБ №6 и Клинической больницы скорой медицинской помощи. Это тренажеры разных видов, системы глубокой электромагнитной стимуляции тканей, массажеры и другое.
Для Областной клинической больницы закуплено кардиологическое оборудование: криохирургическая система, система для радиочастотной абляции, система электростимуляции сердца для электрофизиологических исследований, система картирования биологически активных зон организма. В том числе благодаря этому в ОКБ осваиваются новые высокотехнологичные направления в лечении кардиологических пациентов.
Кроме того, оснащены новым оборудованием центры здоровья для взрослых при Городской поликлинике №8 в Твери, Бежецкой и Ржевской ЦРБ.
Завершен капитальный ремонт помещений под установку рентгена в Кашинской и Спировской центральных районных больницах. В ряде медучреждений обновлено лифтовое оборудование, в том числе в Кашинской и Торжокской ЦРБ.
Особое внимание в системе здравоохранения Верхневолжья уделяется созданию комфортных условий для беременных женщин и тех, кто уже стал мамами. Эта работа ведется по региональной программе "Охрана материнства и детства". В 2025 году на базе Калязинской, Зубцовской и Старицкой ЦРБ создаются три женские консультации. Сейчас оснащается оборудованием женская консультация Калязинской ЦРБ, по двум другим идут закупочные процедуры.
В общей сложности в эти медучреждения будет поставлено более 200 единиц оборудования, включая допплеровский анализатор сердечно-сосудистой деятельности матери и плода, кольпоскопы, электрокардиографы, аппараты УЗИ и другое.
Также обновляется автопарк медучреждений региона. Так, в этом году в медицинские организации Тверской области поступил 71 автомобиль.
Тверская областьТверьМедицина
 
 
