23:20 29.10.2025
Exit poll: D66 лидирует на выборах в Нидерландах с 27 депутатскими местами
© РИА Новости / Ирина Попова | Перейти в медиабанкЖители голосуют на избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах
Жители голосуют на избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Ирина Попова
Перейти в медиабанк
Жители голосуют на избирательном участке в Амстердаме во время парламентских выборов в Нидерландах. Архивное фото
ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Социально-либеральная партия "Демократы 66" (D66) лидирует на досрочных парламентских выборах в Нидерландах с 27 депутатскими местами, сообщила телерадиокорпорация NOS со ссылкой на первые данные exit poll.
Согласно данным exit poll после закрытия избирательных участков, "Демократы 66" (D66) получают 27 мест, крайне правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса на втором месте с 25 местами.
Правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получает 23 мандата, левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) - 20 и "Христианско-демократический призыв" (CDA) - 19.
Партия консервативных либералов JA21 набирает девять депутатских кресел. Крайне правая партия "Форум за демократию" (FvD) - единственная партия в парламенте, выступающая за нормализацию отношений с Россией и отмену антироссийских санкций – шесть мест, что в два раза больше, чем на выборах в 2023 году.
Правая партия "Фермерско-гражданское движение" (BBB), входящая в нынешнюю правящую коалицию, получает четыре места.
Партия "Новый общественный договор" (NSC), которая вышла из правящей коалиции в августе, согласно exit poll, не получает ни одного места в парламенте.
Избирательные участки для голосования на досрочных парламентских выборах в Нидерландах, открывшиеся в 7.30 (09.30 мск), завершили работу в 21.00 (23.00 мск). Явка на выборах к 19.45 по местному времени (21.45 мск) составила 65%. В выборах участвовали 27 политических партий.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.
Досрочные выборы в парламент Нидерландов были назначены на 29 октября после того, как премьер Нидерландов Дик Схоф в июне попросил короля об отставке кабмина из-за решения лидера Партии свободы (PVV) Герта Вилдерса выйти из правящей коалиции. Причиной выхода крайне правой партии из коалиции стали разногласия с другими ее членами по миграционной политике. В августе правящую коалицию покинула партия "Новый общественный договор" (NSC) после неудавшейся попытки согласовать меры в отношении Израиля из-за Газы. Во временном правительстве остались только две партии - Народная партия за свободу и демократию (VVD) и "Фермерско-гражданское движение" (BBB).
