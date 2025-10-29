Exit poll: D66 лидирует на выборах в Нидерландах с 27 депутатскими местами

Партия "Новый общественный договор" (NSC), которая вышла из правящей коалиции в августе, согласно exit poll, не получает ни одного места в парламенте.

На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.