В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент

ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду утром в Нидерландах, передает корреспондент РИА Новости.

Избирательные участки для голосования открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск), за исключением мобильных участков в местах большого скопления людей: они начали работу раньше. В этом году мобильные участки установлены на 50 железнодорожных станциях Нидерландов. Всего для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков.

Парламентские выборы в Нидерландах обычно проводятся каждые четыре года, однако в случае распада кабинета министров назначаются досрочные выборы. В этом году граждане страны будут выбирать будущее правительство из 27 политических партий.

Число граждан Нидерландов, проживающих за пределами страны, зарегистрировавшихся для голосования по почте, составило 136 тысяч, что является рекордом.

На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.

Завершат работу избирательные участки в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов.