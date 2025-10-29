Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент - РИА Новости, 29.10.2025
10:58 29.10.2025
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
В Нидерландах открылись избирательные участки на выборах в парламент
в мире, нидерланды, герт вилдерс, марк рютте
В мире, Нидерланды, Герт Вилдерс, Марк Рютте
ГААГА, 29 окт - РИА Новости. Избирательные участки для голосования на внеочередных выборах в палату представителей (нижнюю палату парламента) открылись в среду утром в Нидерландах, передает корреспондент РИА Новости.
Избирательные участки для голосования открылись в Нидерландах в среду в 07.30 утра (09.30 мск), за исключением мобильных участков в местах большого скопления людей: они начали работу раньше. В этом году мобильные участки установлены на 50 железнодорожных станциях Нидерландов. Всего для голосования на парламентских выборах в стране организованы более 9 тысяч избирательных участков.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Лидера правящей партии Нидерландов увезли в безопасное место из-за угроз
26 октября, 17:42
Парламентские выборы в Нидерландах обычно проводятся каждые четыре года, однако в случае распада кабинета министров назначаются досрочные выборы. В этом году граждане страны будут выбирать будущее правительство из 27 политических партий.
Число граждан Нидерландов, проживающих за пределами страны, зарегистрировавшихся для голосования по почте, составило 136 тысяч, что является рекордом.
На парламентских выборах в Нидерландах применяется пропорциональная избирательная система с "открытыми" списками кандидатов в рамках 20 избирательных округов. Таким образом, любая партия, набравшая не менее 0,67% голосов, получает место в парламенте. Для получения парламентского большинства партия должна получить 76 депутатских мест из 150. Поскольку в парламенте представлены десять или более фракций, такая фрагментация делает практически невозможным получение одной партией 76 мест. Поэтому для получения большинства в парламенте Нидерландов необходима коалиция с участием нескольких партий.
Завершат работу избирательные участки в 21.00 вечера (23.00 мск), после чего начнется подсчет голосов.
Согласно опросу исследовательской компании Verian, проведенному 27-28 октября, крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом может получить 29 мест и вновь стать крупнейшей партией в парламенте Нидерландов. На втором месте по популярности находится левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA), которому прочат 25 депутатских мандатов. С ним почти сравнялась партия "Демократы 66" (D66) c 24 местами. На четвертом месте расположилась партия "Христианско-демократический призыв" (CDA) с 19 потенциальными мандатами, за ней - Народная партия за свободу и демократию (VVD), которую долгое время возглавлял бывший премьер Марк Рютте, с 16 мандатами.
Амстердам - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Нидерландах готовятся к потенциальной войне НАТО с Россией
Вчера, 12:25
 
В миреНидерландыГерт ВилдерсМарк Рютте
 
 
