Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы

ПАРИЖ, 29 окт - РИА Новости. Невесте задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого суд в среду постановил экстрадировать в США, отказывают в выдаче новой французской визы, сообщил глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов.

"Ей не выдают новую визу, говорят, это "технически невозможно". Ранее ей ее выдали и затем сразу аннулировали, так она уже отбыла 90 из 180 дней. Не выдают ни дипломатическую, ни национальную, никакую", - сообщил дипломат.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей. Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес. Все три запроса защиты спортсмена о замене содержания в СИЗО на судебный надзор были отклонены.