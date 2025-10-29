https://ria.ru/20251029/nevesta-2051548277.html
Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы
Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы
Невесте задержанного во Франции в июне российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого суд в среду постановил экстрадировать в США, отказывают в выдаче... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T16:19:00+03:00
2025-10-29T16:19:00+03:00
2025-10-29T16:44:00+03:00
баскетбол
франция
сша
париж
даниил касаткин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037921124_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c5b19490ee7a5539b34e30896e67aff5.jpg
/20251029/sport-2051533792.html
франция
сша
париж
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037921124_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_399316c66b6fa1403ee2e2bcc0253409.jpg
Невеста баскетболиста Касаткина с адвокатом в здании суда
Суд Парижа постановил отказать российскому баскетболисту Касаткину в освобождении "без объяснения причин". Он имеет право обжаловать отказ от освобождения под надзор в кассационном суде, сообщил судья. В начале заседания судья заявила, что Касаткину в США грозит до 25 лет лишения свободы по статьям о "компьютерном мошенничестве" и "электронном мошенничестве".
Невеста Касаткина покинула зал заседания в слезах, адвокат успокаивал ее, передает корреспондент РИА Новости.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к хакерской группировке.
Спортсмен отрицает все обвинения в свой адрес.
2025-10-29T16:19
true
PT0M11S
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, сша, париж, даниил касаткин
Баскетбол, Франция, США, Париж, Даниил Касаткин
Невесте Касаткина отказали в выдаче французской визы
Невесте Касаткина отказали в выдаче новой французской визы