Всемирный банк предупредил о возможном росте цен на нефть

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Нефтяной рынок остается чувствительным к геополитике, при этом санкции, аналогичные американским ограничениям против России, могут разогнать цены на "черное золото" в мире, говорится в отчете Всемирного банка.
«
"Рынки нефти и драгоценных металлов, в частности, остаются чувствительными к геополитическим событиям, включая конфликты и атаки на нефтяную инфраструктуру. Влияние дополнительных санкций, таких как недавно объявленные санкции США против российских нефтяных компаний, на рынок может привести к росту цен на нефть выше базового прогноза", - считают в организации.
Сейчас Всемирный банк ожидает, что средняя цена на нефть марки Brent составит 68 долларов США за баррель в 2025 году против 81 доллара за баррель в 2024 году, а в следующем году и вовсе 60 долларов.
Прогноз цен на нефть предполагает дальнейшее замедление роста потребления нефти, в том числе на фоне слабого роста спроса в Китае, продолжающегося быстрого внедрения электромобилей и гибридных автомобилей, а также дальнейшего увеличения предложения нефти в мире.
По оценке Всемирного банка, избыточное предложение на мировом рынке нефти значительно увеличилось в 2025 году и, как ожидается, в следующем году вырастет на 65% по сравнению с последним максимумом в 2020 году.