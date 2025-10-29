Рейтинг@Mail.ru
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек
18:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/navodnenie-2051613391.html
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек - РИА Новости, 29.10.2025
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек
Более десяти человек погибли на Гаити в результате наводнения, вызванного ураганом "Мелисса", который уже несколько дней бушует в Карибском море, передает... РИА Новости, 29.10.2025
в мире
гаити
карибское море
ямайка
гаити
карибское море
ямайка
2025
в мире, гаити, карибское море, ямайка
В мире, Гаити, Карибское море, Ямайка
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек

Наводнение, вызванное ураганом "Мелисса", унесло жизни более 10 человек на Гаити

© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия урагана на Гаити
© AP Photo / Rebecca Blackwell
Последствия урагана на Гаити. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более десяти человек погибли на Гаити в результате наводнения, вызванного ураганом "Мелисса", который уже несколько дней бушует в Карибском море, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Ураган "Мелисса", ранее обрушившийся на Ямайку и Кубу, прошел мимо южных берегов Гаити, вызвав ливни, наводнения и оползни.
Стихийное бедствие затронуло Западный департамент Гаити, вызвав наводнение в районе прибрежного города Пети-Гоав. По данным Франс Пресс, местные власти сообщили об обнаружении тел более десяти погибших, поиски пропавших без вести продолжаются.
Люди во время приближения урагана Мелисса на побережье Кингстона, Ямайка. 28 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ямайке угрожает ураган "Мелисса"
28 октября, 02:45
 
В миреГаитиКарибское мореЯмайка
 
 
