На Гаити при наводнении погибли более десяти человек
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек - РИА Новости, 29.10.2025
На Гаити при наводнении погибли более десяти человек
Более десяти человек погибли на Гаити в результате наводнения, вызванного ураганом "Мелисса", который уже несколько дней бушует в Карибском море, передает... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:27:00+03:00
2025-10-29T18:27:00+03:00
2025-10-29T18:27:00+03:00
в мире
гаити
карибское море
ямайка
гаити
карибское море
ямайка
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Более десяти человек погибли на Гаити в результате наводнения, вызванного ураганом "Мелисса", который уже несколько дней бушует в Карибском море, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти.
Ураган "Мелисса", ранее обрушившийся на Ямайку
и Кубу
, прошел мимо южных берегов Гаити
, вызвав ливни, наводнения и оползни.
Стихийное бедствие затронуло Западный департамент Гаити, вызвав наводнение в районе прибрежного города Пети-Гоав. По данным Франс Пресс, местные власти сообщили об обнаружении тел более десяти погибших, поиски пропавших без вести продолжаются.