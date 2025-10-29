Рейтинг@Mail.ru
В Раде призвали ввести неотвратимость наказания для сотрудников военкоматов - РИА Новости, 29.10.2025
11:03 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/nakazanie-2051408060.html
В Раде призвали ввести неотвратимость наказания для сотрудников военкоматов
в мире, украина, ирина фриз, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Ирина Фриз, Вооруженные силы Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Депутат Рады от фракции "Европейская солидарность", член парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Ирина Фриз призвала ввести на Украине неотвратимость наказания для сотрудников военкоматов, чтобы снизить количество случаев принудительной мобилизации.
"Мобилизация через принуждение будет всегда завершаться "бусификацией" (так на Украине называют принудительную мобилизацию – ред.). И все же неотвратимость наказания – первое, что могло бы способствовать снижению количества случаев "бусификации". Граждане должны знать свои права. Не может к ним подходить человек в военной форме и, например, в балаклаве. Потому что запрещено представителям ТЦК (военкоматов – ред.) иметь балаклавы", - сказала Фриз в интервью украинскому изданию "Телеграф".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
В Харькове насильно мобилизовали мужчину вместе с его собакой
Вчера, 17:22
Что депутат подразумевает под неотвратимым наказанием, она не пояснила. Добавила лишь, что представителям военкомата запрещено подходить к гражданам без сопровождения полиции и бодикамер. Однако, по словам Фриз, бодикамеры используются на Украине не в полном объеме.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
В миреУкраинаИрина ФризВооруженные силы Украины
 
 
