11:46 29.10.2025
Набиуллина оценила динамику курса рубля
экономика, эльвира набиуллина, совет федерации рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
"Стабильный сильный рубль - это стабильная сильная экономика... действительно, курс волатильный и нельзя брать динамику только одного года, в этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - сказала она.
Флаг на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
ЦБ рассчитывает, что бюджет на 2026 год замедлит инфляцию
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаСовет Федерации РФ
 
 
