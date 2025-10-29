https://ria.ru/20251029/nabiullina-2051425728.html
Набиуллина оценила динамику курса рубля
Набиуллина оценила динамику курса рубля - РИА Новости, 29.10.2025
Набиуллина оценила динамику курса рубля
Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T11:46:00+03:00
2025-10-29T11:46:00+03:00
2025-10-29T11:46:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_3f4d5b56db23f879f722973962764948.jpg
https://ria.ru/20251029/tsb-2051423219.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/12/1884945842_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_5372ce1b95f6b2f19b19acf0bbe08d98.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, совет федерации рф
Экономика, Эльвира Набиуллина, Совет Федерации РФ
Набиуллина оценила динамику курса рубля
Набиуллина заявила, что существенного переукрепления курса рубля нет
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Существенного переукрепления курса рубля сейчас нет, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на заседании Совета Федерации.
"Стабильный сильный рубль - это стабильная сильная экономика... действительно, курс волатильный и нельзя брать динамику только одного года, в этом году курс действительно укрепился на 10%, а в прошлом году он на 10% ослаб, но если брать динамику курса с 2022 года, то все-таки он скорее ослаб на 20%. Поэтому здесь какого-то прям существенного переукрепления нет", - сказала она.