МВД предупредило о новой схеме киберпреступников

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мошенники якобы в ходе проведения дистанционного обыска под предлогом проверки подлинности купюр выманивают деньги у граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Проверка подлинности купюр" — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только "декларированием средств", но и "проверкой подлинности купюр". Все это — якобы по поручению правоохранительных органов или "в ходе проведения дистанционного обыска", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Правоохранители предупредили, что в законодательстве нет такого понятия, как "дистанционный обыск", а изъятие денег возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов.

"Купюры должны быть надлежащим образом упакованы, а не спрятаны "в книжки" и переданы курьеру. Любой звонок с подобными "поручениями" — это мошенники, которые играют на страхе потерять деньги", - сообщили в управлении.