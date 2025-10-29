Рейтинг@Mail.ru
МВД предупредило о новой схеме киберпреступников - РИА Новости, 29.10.2025
21:37 29.10.2025
МВД предупредило о новой схеме киберпреступников
Мошенники якобы в ходе проведения дистанционного обыска под предлогом проверки подлинности купюр выманивают деньги у граждан, сообщили в управлении по...
происшествия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://ria.ru/20250916/ulovka-2042236596.html
2025
МВД предупредило о новой схеме киберпреступников

МВД: мошенники под предлогом проверки подлинности купюр выманивают деньги

МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мошенники якобы в ходе проведения дистанционного обыска под предлогом проверки подлинности купюр выманивают деньги у граждан, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Проверка подлинности купюр" — новое слово в арсенале киберпреступников. Теперь они объясняют необходимость изъятия наличных не только "декларированием средств", но и "проверкой подлинности купюр". Все это — якобы по поручению правоохранительных органов или "в ходе проведения дистанционного обыска", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Правоохранители предупредили, что в законодательстве нет такого понятия, как "дистанционный обыск", а изъятие денег возможно только при личном участии следователя, понятых и оформлении официальных документов.
"Купюры должны быть надлежащим образом упакованы, а не спрятаны "в книжки" и переданы курьеру. Любой звонок с подобными "поручениями" — это мошенники, которые играют на страхе потерять деньги", - сообщили в управлении.
В заключение в ведомстве отметили, что если в телефонном разговоре упоминают "декларирование средств", "проверку купюр" или "дистанционный обыск", стоит завершить разговор и сообщить о звонке в полицию.
МВД зафиксировало волну дистанционных мошенничеств с новой уловкой
