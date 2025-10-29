Рейтинг@Mail.ru
Названа причина смерти мужчины, найденного в квартире каннибала Малышева - РИА Новости, 29.10.2025
11:09 29.10.2025
Названа причина смерти мужчины, найденного в квартире каннибала Малышева
Названа причина смерти мужчины, найденного в квартире каннибала Малышева - РИА Новости, 29.10.2025
Названа причина смерти мужчины, найденного в квартире каннибала Малышева
Причиной смерти мужчины, тело которого было обнаружено в квартире каннибала Михаила Малышева в Перми, стала ишемическая болезнь сердца, следует из данных СУСК... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия, пермь, кировский район, михаил малышев
Происшествия, Пермь, Кировский район, Михаил Малышев
Названа причина смерти мужчины, найденного в квартире каннибала Малышева

Мужчина, найденный в квартире каннибала Малышева, умер от проблем с сердцем

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
ПЕРМЬ, 29 окт - РИА Новости. Причиной смерти мужчины, тело которого было обнаружено в квартире каннибала Михаила Малышева в Перми, стала ишемическая болезнь сердца, следует из данных СУСК РФ по региону.
Во вторник в квартире в Кировском районе Перми, где после освобождения из колонии жил каннибал Михаил Малышев, было обнаружено тело мужчины 1955 года рождения. Он оказался соседом Малышева. В ситуации разбирались правоохранительные органы. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.
"Гражданин 1955 года рождения скончался в квартире (по ул. Маршала Рыбалко) своего соседа, к которому накануне пришел в гости. В результате проведения судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера и наступила от ишемической болезни сердца", - указано в Telegram-канале пермского СУСК.
Суд над Малышевым состоялся в 2002 году, его приговорили к 25 годам за два убийства. Мужчина отбывал наказание в Пермском крае, прошел принудительное психиатрическое лечение. Он освободился из колонии в октябре 2022 года.
СМИ сообщали, что Малышев был задержан в 2000 году за два доказанных убийства, хотя проверка на полиграфе якобы показала его причастность не менее чем к восьми: он убил, расчленил и частично съел мужчину и женщину. Останки первой жертвы выбросил вблизи дома на улице Маршала Рыбалко. Второй расчлененный труп оперативники нашли в реке. Уточнялось, что мягкие ткани Малышев использовал для жарки котлет, остальное выбрасывал. Также он часто делал "шашлыки" из бродячих собак.
