Президент Мозамбика Даниэль Шапу: Россия – эталон в нефтегазовой индустрии

Россия поддерживала Мозамбик в годы борьбы за независимость и продолжает это делать сейчас, будучи стратегическим партнером Мапуту, который рассчитывает укрепить сотрудничество с Москвой для борьбы с терроризмом в Кабу-Делгаду, а также усилить экономическую кооперацию, в особенности в сферах энергетики, сельского хозяйства, минеральных ресурсов и туризма, в которых Россия высокоэффективна, рассказал в интервью РИА Новости президент Мозамбика Даниэль Шапу, прибывший в Женеву для участия в экстренной сессии Всемирной метеорологической организации (ВМО). Беседовала Екатерина Иванова.

–Почему для Мозамбика важно участие в мероприятии ВМО? Как международное сообщество может помочь Мозамбику справиться с климатическими катастрофами, которые часто происходят в стране?

– Мозамбик – одна из трех стран на африканском континенте, наиболее подверженных климатическим катастрофам из-за своего географического положения. Мы страдаем от наводнений, циклонов, и это наносит ущерб населению, уничтожает частное и общественное имущество, вызывает перемещение населения.

Наше главное послание – это необходимость климатической справедливости. Климатические изменения – это реальность, это вызов, стоящий перед миром, и Мозамбик – одна из стран, которая сильно страдает от них. Мы загрязняем окружающую среду меньше других, но страдаем больше от последствий климатических изменений. Так что необходимо переосмыслить климатическое финансирование, чтобы была поддержка странам, страдающим от наводнений, затоплений, циклонов из-за их географического положения. Есть страны, которые загрязняют гораздо больше, наносят больше вреда атмосфере и при этом гораздо меньше страдают от климатических изменений. Поэтому необходимо найти механизм компенсации в рамках климатического финансирования, чтобы те страны, которые загрязняют меньше, а страдают больше, могли пользоваться поддержкой в качестве справедливой меры. Такая поддержка позволила бы создать устойчивую инфраструктуру: дороги, мосты, школы, больницы и прочее, чтобы такие страны, как Мозамбик, могли противостоять природным катастрофам. Такое финансирование позволило бы обучать персонал, инвестировать в технологии и человеческий капитал, пользоваться передачей знаний, чтобы климатические катастрофы наносили меньше ущерба.

–Означает ли это, что вы призываете развитые страны помогать развивающимся странам? Например, в рамках климатической конференции ООН тема механизма компенсации поднимается каждый раз и является одной из ключевых, но странам не удается создать обязывающий механизм финансирования.

– Я согласен с тем, что вы сказали, и поэтому необходимо согласиться с тем, что нужен такой фонд климатических изменений, который позволит создать баланс и климатическую справедливость.

Невозможно получить справедливую компенсацию. Климатические катастрофы не выбирают – бедная или богатая страна. Однако есть те, кто загрязняют гораздо больше других. Если будет глобальное финансирование, это сделает возможным наличие таких компенсаций.

–Министр иностранных дел Мозамбика Мария Лукаш посетила Россию в июле. Она упомянула, что вы, возможно, вскоре посетите Россию. Когда вы планируете это сделать?

– Да, мы намерены посетить Россию, потому что это страна, с которой у нас очень хорошие отношения, дружба. Я не могу пообещать, что это случится до конца этого года, потому что повестка загружена как со стороны России, так и с нашей. Но мы сделаем все для того, чтобы в 2026 году, может быть, даже к его началу, мы смогли посетить Россию. Визит нашего министра иностранных дел позволит нам начать подготовку этой поездки, чтобы усилить наши отношения и сотрудничество.

С Россией у нас прекрасные отношения. Вскоре мы отметим пятидесятилетие нашей независимости, и мы всегда пользовались поддержкой России – как во время борьбы за независимость, так и после. Помимо министра иностранных дел Россию также посетил глава нашей компании Mozambican company of Hydrocarbons (ENH) для обмена опытом. Так что в любой момент, как только позволят условия, через наши дипломатические каналы мы договоримся.

–Россия и Мозамбик работают над взаимной отменой виз для своих граждан. Поддерживаете ли вы это решение? Когда оно может быть реализовано? Какие другие области сотрудничества с Россией представляют особый интерес для Мозамбика?

– В рамках дружественных отношений мы работаем над внедрением нескольких соглашений. В ходе визита в Россию мы пересмотрим ряд юридических инструментов и соглашений о сотрудничестве, которые были подписаны в эти годы, и оценим, на каком уровне они будут применяться.

–Как вы видите применение соглашения об отмене виз: будет ли оно иметь целью стимулировать туризм или будет нацелено в первую очередь на бизнес и деловые поездки?

– Да. Мы нацелены на экономическое развитие, что также включает в себя социальное развитие и образование. Мозамбик и Россия долгие годы сотрудничали в плане обучения, в образовательном секторе страны работают российские специалисты, многие мозамбикцы продолжают обучаться в России. Но наш фокус на экономическом сотрудничестве. Мы заинтересованы в привлечении как частных, так и государственных компаний в секторах туризма, сельского хозяйства, минеральных ресурсов, энергетики, промышленности, инфраструктуры, социальной сферы. Поэтому мы думаем, что будем работать над тем, чтобы это экономическое сотрудничество развивалось. Это важно для экономического развития обеих стран.

–Глава МИД Мозамбика заявила, что Мапуту заинтересован в присутствии российских нефтегазовых компаний в стране. Какую форму может принять это сотрудничество?

– Мозамбик развивает множество проектов, и мы знаем, что Россия высокоэффективна в сферах, которые я назвал: сельское хозяйство, туризм, энергетика, минеральные ресурсы. В сфере углеводородов Россия – мировой эталон. У вас есть компания "Газпром", которая занимается разработками в сфере нефти и газа, и, как вы знаете, Мозамбик сейчас также намерен стать важным игроком мировой газовой отрасли.

У нас есть также национальная углеводородная компания ENH, и эти две компании могут договориться о сотрудничестве. Я пока не буду вдаваться в детали, но мы знаем, что у "Газпрома" есть опыт в плане строительства, обработки и торговли. Это если речь идет о государственных компаниях, но также возможно сотрудничать в частном секторе, в инвестициях между Россией и Мозамбиком. Как я сказал, наш фокус на экономическом сотрудничестве, помимо социального и политического сотрудничества. Так что наша надежда такова, что у нас в рамках экономического сотрудничества могут сложиться отношения как между компаниями частного сектора, так и между госкомпаниями. Для нас крайне важен обмен опытом. Мы хотим иметь компетенции во всех областях, которые я указал, вплоть до коммерциализации, поэтому наша надежда, что это сотрудничество и эти отношения между компаниями позволят нам выйти на этот уровень.

–Россия намерена создать свой логистический центр в Восточной Африке. Какие преимущества транспортной инфраструктуры Мозамбика, включая морские порты, могут помочь России увеличить экспорт в страны Восточной Африки и развить двусторонние торговые отношения с Мозамбиком?

– У Мозамбика хорошее географическое положение, у нас есть три коридора развития: Мапуту, Бейра и Накала. Это позволяет обеспечивать логистику для государств, не имеющих выхода к морю. Мы работаем с рядом мировых партнеров, чтобы увеличить логистические возможности Мозамбика. Нам нужно больше инвестиций в наши порты, развитие дорог и железных дорог, внедрение специальных экономических зон, промышленных зон, чтобы Мозамбик мог стать одним из логистических хабов САДК (Сообщества развития Юга Африки).

В плане энергетики у нас на данный момент есть возможность строительства новых гидроэлектростанций (ГЭС). Мы хотим построить новую ГЭС мощностью 1,5 тысячи мегаватт, что позволит обеспечить страны региона электроэнергией. Мы также хотим увеличить мощность имеющихся ГЭС. У нас есть газ, это позволит нам построить больше электростанций и линий электропередачи для транспортировки электроэнергии в соседние страны и продолжить инвестиции в солнечную энергию и ветряные электростанции.

Так что у нас большой потенциал для производства энергии и большой спрос от соседних государств. Нам нужны масштабные инвестиции для строительства этих станций. Компании, которые будут инвестировать в Мозамбик, будут иметь прибыль, экспорт капитала и реинвестиции в Мозамбик.

–Может ли Россия оказать помощь Мапуту в укреплении безопасности в условиях роста исламистских группировок?

– У нас очень хорошее сотрудничество в этой сфере, много мозамбикцев были обучены в России, и некоторые из них до сих пор состоят на службе. Мы поддерживаем эту работу с тем, чтобы это сотрудничество продолжалось для сохранения мира и безопасности.

Мы сталкиваемся с проблемой терроризма в Кабу-Делгаду и работаем с нашими партнерами. Мы считаем, что Россия – наш стратегический партнер. Только при наличии мира и безопасности мы сможем заниматься экономическим развитием страны. Так что это приоритет номер один.

–Будет ли представлен Мозамбик на министерской конференции Россия-Африка, которая пройдет в этом году в Египте?