В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового
Футбол
 
16:36 29.10.2025 (обновлено: 18:16 29.10.2025)
В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового
В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового
происшествия, санкт-петербург, андрей мостовой, следственный комитет россии (ск рф)
Футбол, Происшествия, Санкт-Петербург, Андрей Мостовой, Следственный комитет России (СК РФ)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу еще двоих фигурантов дела о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, сообщила объединенная пресс-служба судов города.
"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Ануфриева… Даниила Лосева", - говорится в сообщении.
Жоаозиньо - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Жоаозиньо удивили новости о попытке похищения Мостового
27 октября, 17:07
Ануфриев подозревается в подстрекательстве к похищению человека группой лиц по предварительному сговору, Лосев обвиняется в покушении на похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Они заключены под стражу на 1 месяц 28 суток.
Ранее по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытке похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового задержаны четыре человека. Как сообщал СК РФ, уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным следствия, 23 октября фигуранты у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же обвиняемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.
СК РФ в среду сообщил, что задержаны двое подозреваемых в нападениях на футболиста и бизнесмена в Петербурге. Отмечалось, что в ходе проведения следственных действий они признали свою вину.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником "Сатанист". Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк. Другой фигурант рассказал, что ему предложили "заработать денег спортсменом", он согласился. Третий задержанный сообщил правоохранителям, что все указания они получали по телефону. Источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что фигурантам обещали заплатить 5 миллионов рублей.
Полузащитник Зенита Андрей Мостовой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Дети поиграли в войнушку": Селюк о попытке похищения Мостового
28 октября, 15:19
 
Футбол Происшествия Санкт-Петербург Андрей Мостовой Следственный комитет России (СК РФ)
 
