В Петербурге арестовали еще двоих фигурантов дела о похищении Мостового

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 окт - РИА Новости. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отправил под стражу еще двоих фигурантов дела о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста, сообщила объединенная пресс-служба судов города.

"Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Никиты Ануфриева… Даниила Лосева", - говорится в сообщении.

Ануфриев подозревается в подстрекательстве к похищению человека группой лиц по предварительному сговору, Лосев обвиняется в покушении на похищение человека группой лиц по предварительному сговору. Они заключены под стражу на 1 месяц 28 суток.

Ранее по делу о похищении предпринимателя Сергея Селегеня и попытке похищения футболиста " Зенита " Андрея Мостового задержаны четыре человека. Как сообщал СК РФ , уголовные дела возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. По данным следствия, 23 октября фигуранты у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге, применяя к мужчине насилие, попытались его похитить, но встретили отпор. Эти же обвиняемые вечером 25 октября похитили другого мужчину у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им 10 миллионов рублей. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена и попытке похищения футболиста.

СК РФ в среду сообщил, что задержаны двое подозреваемых в нападениях на футболиста и бизнесмена в Петербурге. Отмечалось, что в ходе проведения следственных действий они признали свою вину.