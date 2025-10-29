Рейтинг@Mail.ru
В Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
13:30 29.10.2025 (обновлено: 14:56 29.10.2025)
В Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового
В Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового
В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на футболиста Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня, сообщает СК России. РИА Новости Спорт, 29.10.2025
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на футболиста Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня, сообщает СК России.
"Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Задержание следователями СК России подозреваемых в похищении граждан и разбое в Петерубрге - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Адвокат Мамаева сказал, сколько лет грозит пытавшимся похитить Мостового
27 октября, 16:58
Ранее Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Против них возбудили уголовные дела по трем статьям: о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Отмечается, что все задержанные признали вину.
По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге попытались похитить футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового, но получили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов рублей.
Источник в правоохранительных органах сообщал РИА Новости, что фигуранты дел о похищении действовали по указанию пользователя в мессенджере Telegram с ником "Сатанист". Сообщалось также, что предполагаемый заказчик похищений бизнесмена и футболиста в Петербурге находится не в России. Об этом рассказали задержанные на видео, опубликованном в Telegram-канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк.
Полузащитник Зенита Андрей Мостовой - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
"Дети поиграли в войнушку": Селюк о попытке похищения Мостового
28 октября, 15:19
 
ФутболПроисшествияTelegramЗенитРоссияСанкт-ПетербургИрина ВолкСледственный комитет России (СК РФ)Попытка похищения футболиста "Зенита" Андрея Мостового
 
