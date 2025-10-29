В Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на Мостового

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на футболиста Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня, В Санкт-Петербурге задержали еще двоих подозреваемых в нападении на футболиста Андрея Мостового и бизнесмена Сергея Селегеня, сообщает СК России.

"Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Ранее Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Против них возбудили уголовные дела по трем статьям: о похищении человека, попытке похищения человека и разбое. Отмечается, что все задержанные признали вину.

По данным следствия, 23 октября подозреваемые у дома по улице Вязовой в Санкт-Петербурге попытались похитить футболиста "Зенита" и сборной России Андрея Мостового, но получили отпор. Эти же подозреваемые вечером 25 октября похитили предпринимателя Сергея Селегеня у магазина на Крестовском острове. Как уточняют в СК, фигуранты заставили его перевести 210 тысяч рублей, а также требовали отдать им десять миллионов рублей.