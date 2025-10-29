Объявлены результаты XVI премии в области коммуникаций InterComm

МОСКВА, 29 окт - Оргкомитет премии InterComm. В 16-й раз подведены итоги InterComm - главной отраслевой премии в России и СНГ, посвященной внутренним коммуникациям и корпоративной культуре. Победителями и призерами премии стали свыше 80 проектов крупнейших российских компаний из различных отраслей экономики, в том числе ТЭК, машиностроения, ИТ, банковских услуг, ритейла и других.

В этом году было несколько нововведений. Во-первых, количество номинаций было увеличено до 25 - на семь больше, чем в предыдущем году. Все номинации были сгруппированы в шесть тематических блоков для удобства оценки и участия. На конкурс поступило свыше 300 заявок, которые оценивало авторитетное жюри из 115 ведущих экспертов различных индустрий.

"Новые номинации – "Мультимедиа", "Коммуникации в найме", "Комфортный онбординг" и другие – нашли своих номинантов, значит, курс оргкомитета на расширение линейки критериев оценки проектов по инструментам и форматам коммуникаций оправдал себя", – отметила глава оргкомитета премии InterComm Лариса Рудакова.

Номинация "Человек труда", где оценивались проекты, направленные на популяризацию рабочих профессий, была проведена совместно с Всероссийским конкурсом профмастерства "Лучший по профессии" при поддержке Минтруда России.

Онлайн-защиты проектов впервые были открытыми для широкой аудитории. Прямые трансляции защиты проектов в течение четырех дней в социальной сети ВКонтакте посмотрели без малого 5000 человек.

"Продолжается курс на сегментацию аудиторий на всем пути сотрудника – от найма и онбординга до таких прикладных инструментов, как корпоративный мерч. Ключевые аудитории, которым адресовано максимальное количество активностей от работодателя, – молодежь, зумеры, и "серебряное поколение", "алмазики", как творчески назвали возрастных сотрудников в одном из проектов. А вот тренд на well-being программы, похоже, ждет в ближайшем времени пересмотр взаимоотношений между сотрудником и работодателем. Работодатели уже не знают, как удерживать сотрудников, а сотрудники все чаще стремятся перекладывать свои проблемы, в том числе и психологические, на компанию", – поделилась Лариса Рудакова.

В проектах, представленных на премию, были максимально разнообразно использованы ИИ-помощники и другие ИИ-технологии.

"Порадовало многообразие проектов по развитию внутрикорпоративных сообществ – эти проекты переживают настоящий бум в компаниях различных отраслей – от финтеха до металлургии", – подчеркнула Лариса Рудакова.

InterComm оценивает личные и командные достижения специалистов в области внутрикорпоративных коммуникаций и является крупнейшей отраслевой премией в области развития корпоративной культуры и бренда работодателя. Премия учреждена в 2010 году и вручается ежегодно. Главным организатором с 2018 года является Коммуникационная группа "МедиаЛайн".

Итоги по номинациям:

Гран-при

- "Т-Банк" – "Добро пожаловать в Капибаровск – город, где тают сердца айтишников"

Женское дело

-Золотодобывающая компания "Полюс" – "Женщины в промышленном секторе"

- СИБУР – "Не важно, что говорят другие. Важно, что решишь ты"

- ООО "ЕвроХим" – "Формула ЕвроХима"

Коммуникации в найме

- ООО "Т2 Мобайл" – "Найм без границ"

- "Домклик" – "Убеги от рекрутера: продвижение эмоциональных преимуществ бренда в найме"

- Ozon fresh – "Доставка как спорт: как Ozon fresh с помощью карьерного фестиваля заявил о себе в новом регионе присутствия"

Спецприз газеты "Коммерсант"

– диджитал-агентство "Инфографика" – "Карьерный портал для "Норникеля"

Комфортный онбординг

- "Т-Банк" – "Велком-пак: трансформация приветственного набора в программу геймификации новичков при онбординге"

- "Электрорешения" (бренд EKF) – "Правильное подключение: Вовлекающая адаптация в EKF – забота, которая работает"

- "Газпром нефть" – "Экосистема для комфортного старта"

Культурный код (Партнер номинации "Т-Банк")

- СТД "Петрович" – "Комитет по ценностям"

- СИБУР, "Казаньоргсинтез" – "Код признания: люди, события, ролевые модели (от "народной" премии до ежедневной визуализации)"

- IBS – "Прометей: трансформация культуры проектного управления"

Спецприз ИК за креатив – BIOCAD – "Изумрудный город BIOCAD 5.0: Дорогой из жёлтого кирпича на пути к ценностям"

Спецприз "Т-Банка"

– "Авито" – "Отличные: разные взгляды, единые ценности"

Лучший блог на "Хабре". Партнер номинации "Хабр"

- Selectel – блог Selectel на "Хабре"

- "Яндекс" – блог "Яндекса" на "Хабре"

- МТС Web Services – блог цифровой экосистемы МТС на "Хабре"

Спецприз "Хабр"

– "Банки.ру" – проект по развитию блога на "Хабре"

Люди и технологии. Партнер номинации "Альфа-Банк"

- Платформа "Профессионалы 4.0" – "Ген ИИ: как мы внедрили ИИ в ДНК команды"

- IBS – "Комплекс систем для коммуникации о продуктах, проектах и результатах работы компании"

Спецприз "Альфа-банка"

- "Россети" – "Движение заряженных людей"

Маршрут в будущее. Партнер номинации "Комсомольская правда"

- X5, X5 Tech, "Перекрёсток" – X5 Tech Sprint

- СИБУР – "Менделеевская смена"

- "Россети" – "Энергокружки Группы "Россети"

Спецприз газеты "Комсомольская правда"

– "Магнит" – "Шоколадная стажировка: от идей студентов до готовых продуктов в "Магните"

Моя команда – команда года

- Департамент коммуникаций "Глобал Портс"

Мультимедиа. Партнер номинации ВЭБ.РФ

- "Т-Банк" – "Бизнес StandUp"

- "Норникель" – "От Крайнего Севера до солнечного Забайкалья" — внутренний тревелблогинг как драйвер доверия к бренду"

- "Черкизово" Х Ludi Dobrie – "Операция Че": сериал о ценностях "Черкизово"

Спецприз ВЭБ.РФ

– Ucell – "UTV — корпоративное телевидение как новый формат открытого диалога"

Спецприз Ассоциации менеджеров

– "Интерактивный сериал "Голос банка ВТБ: путь в 20 лет"

Образ жизни

- "Ростелеком" – "Мои финансы: всегда в плюсе"

- Балаковский филиал АО "Апатит" (Группа "ФосАгро") – "Движение "ЗОЖмания"

- ГМК "Норильский никель" – "Сделано с заботой"

Общий знаменатель. Партнер номинации "ЕвроХим"

- "Лемана ПРО" – "Цифровая единая платформа коммуникаций (ЦЕПЬ)"

- "Т-Банк" – "Т-ДНК: Перепрошивка ценностей"

Спецприз "ЕвроХим"

- АО "Газпромбанк" – "Экосистема внутренних коммуникаций Газпромбанка: держим в курсе и вовлекаем"

Принт, партнер номинации "Медиалайн"

- ООО "ЕВРАЗ" – "Времена сильных людей наСТАЛИ"

- Ucell – "Книга ценностей Ucell: Истории, которые нас объединяют"

- Россельхозбанк – "Лица АПК" + спецприз газеты "Вечерняя Москва"

- Спецприз "Медиалайн"

– Контактный центр Банка ВТБ – "Корпоративная вселенная супергероев DKO NEWS: где печать встречается с цифровой магией"

Работа без опасности. Партнер номинации "Полюс"

- ООО "ЕВРАЗ" – "Безопасность – дело каждого"

- "Красцветмет" – "7 ключевых правил безопасности: как серьёзную тему сделать личной историей каждого сотрудника"

- "Норникель Спутник" – "Начнём с безопасности. Формирование культуры безопасности"

Спецприз "Полюс"

– Группа компаний "АвтоВАЗ" – "Вернись домой живым!" и другие проекты в поддержку культуры безопасности

Работа мечты. Партнер номинации "Норникель"

- "Северсталь" – "Разные люди. Один характер": как "Северсталь" переосмыслила ценность человека в промышленности"

- "Островок" – "Работать нельзя путешествовать. Как мы сделали воркейшн стилем работы и жизни" – креативная стратегия продвижения бренда работодателя

- "Лемана ПРО" – Новая креативная концепция бренда работодателя "Проектируй будущее в "Лемана ПРО"

Спецприз "Норникель"

– Cotton Club – "#УвлечённыеДелом: экосистема HR-бренда Cotton Club"

- Семейные ценности

- Nordgold – "Дома ждут!"

- "Т-Банк" – "Уникальная программа поддержки семьи"

- Частное учреждение культуры "Интерактивный центр "ФосАгро" – "Агенты безопасности"

Спецприз Ассоциации коммуникационных агентств России

– Сколковский институт науки и технологий – "Научные сказки от учёных Сколтеха"

Спецприз InterComm

– Курский электроаппаратный завод – "Союз на СОЮЗЕ"

Событие. Партнер номинации SUR

- ПАО "Магнит" – "Слет волонтеров "Добро на районе" — 2024. Искусство быть человеком"

- Inventive Retail Group (restore:, Samsung GalaxyStore, AMAZING RED, Street Beat, Hiker, "Мир Кубиков", UNOde50 и другие) – "20-й день рождения Inventive в формате Road Show"

- "Сбербанк" – "Зеленый лук. СВОП-вечеринка, или Лук, от которого не плачут"

Спецприз SUR

– СИБУР – "Демодни отраслевых дивизионов: трансформация компании, понятная каждому"

Спецприз РИА Новости

– ПАО "Банк ПСБ" – Фестиваль ПСБ ГТО

Сообщества

- "ОТП Банк" – "Экосистема сообществ"

- Торговая сеть "Пятёрочка" – Внутрикорпоративное профессиональное сообщество "Лига Первых"

- АО "Северсталь Менеджмент" – Сообщество амбассадоров бренда #Северсталь_по_любви

Спецприз компании численностью до 1000 человек

– TravelLine – "Корпоративное комьюнити, или Добро пожаловать в семью"

Спецпроекты

- АО "Газпромбанк" – "Машина времени в детство"

- ООО "Т2 Мобайл" – "Успеть все за одну ночь: как команда внутрикома провела ребрендинг"

- "Норникель Спутник" – "Главная ценность. Продвижение корпоративных ценностей через спектакль"

Территория добра

- "билайн" – "Разные. Равные. Важные"

- ПАО "Сбербанк" – Проект к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма в рамках мероприятий "Сберегаем Вместе"

- Горьковский автозавод – "Движение оздоровительного добрососедства "ГАЗуй во двор"

Точка роста, партнер номинации "Альпина"

- Топливный дивизион "Росатома" "ТВЭЛ" – "PROект перезагрузки коммуникационного сообщества Топливной компании "Росатома" "ТВЭЛ" "МедиАтомы"

- АНО "Корпоративная сетевая академия" – "Вектор" — корпоративная программа Государственной корпорации "Ростех"

- Строительный торговый дом "Петрович" – "Архитектор перемен. Развитие лидеров в период трансформации бизнеса"

Спецприз "Альпина"

– ДИТ Москвы – "ДИТ.Школа"

Цифровые медиа. Партнер номинации ТМК

- BIOCAD – Бренд-медиа "B-News"

- АО НПО "Микроген", холдинг "Нацимбио" Государственной корпорации "Ростех" – Корпоративный электронный журнал "Геном успеха"

- "СберМаркетинг" – "Цифровые коммуникации: экосистема вовлечения"

Спецприз ТМК

– Телеграм-канал о работе и корпоративной культуре "Встречаемся в ПСБ"

Человек труда. Партнер номинации ФБГУ "ВНИИ труда" Минтруда и социального развития РФ, оператор Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"

- "Газпром нефть" – "Программа признания и поддержки рабочих профессий в "Газпром нефти"

- "Норникель" – "Гордость компании"

- СИБУР, "Казаньоргсинтез" – Видеоролик для поддержки коммуникационной кампании проекта СИБУРа "Трудовое долголетие"

Спецприз ФБГУ "ВНИИ труда" Минтруда и социального развития РФ, оператора Всероссийского конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии"

– "Северсталь: промышленность с человеческим лицом"

Мастер коммуникаций

- АО "ЭО ЗАЭС" – Евгения Яшина, директор по коммуникациям