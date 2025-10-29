https://ria.ru/20251029/moskva-2051643497.html
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы делают ставку на стажировку и обучение инженеров будущего, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Кадры являются одним из ключевых вызовов. Для нормального развития нашей промышленности темпами, которые мы взяли, нужны будут высококвалифицированные кадры", — заявил Гарбузов
.
Он отметил, что в Москве
сосредоточены ведущие вузы страны для подготовки инженеров и других востребованных специалистов.
"Для микроэлектроники топ-7 из топ-10 вузов находится на территории города, они выпускают более 4,5 тысяч студентов ежегодно", – сказал Гарбузов.
По его словам, с 2022 года в ОЭЗ "Технополис Москва" действует проект "Техностажировка", позволяющий студентам и школьникам работать на площадках промышленных предприятий.
"Прямо сейчас в ОЭЗ стажировку проходят 350 человек", — уточнил министр.
Также между предприятиями и особой экономической зоной заключено более 30 соглашений для совместной подготовки кадров. По планам, к 2030 году столица создаст около 100 тысяч новых рабочих мест.