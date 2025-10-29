Рейтинг@Mail.ru
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности - РИА Новости, 29.10.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
20:20 29.10.2025
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности - РИА Новости, 29.10.2025
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности
Власти Москвы делают ставку на стажировку и обучение инженеров будущего, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и... РИА Новости, 29.10.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
технологии
москва
москва
анатолий гарбузов, технологии, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Технологии, Москва
Гарбузов: кадры — главный вызов для московской промышленности

Анатолий Гарбузов: кадры — главный вызов для промышленности Москвы

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Власти Москвы делают ставку на стажировку и обучение инженеров будущего, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Кадры являются одним из ключевых вызовов. Для нормального развития нашей промышленности темпами, которые мы взяли, нужны будут высококвалифицированные кадры", — заявил Гарбузов.
Он отметил, что в Москве сосредоточены ведущие вузы страны для подготовки инженеров и других востребованных специалистов.
"Для микроэлектроники топ-7 из топ-10 вузов находится на территории города, они выпускают более 4,5 тысяч студентов ежегодно", – сказал Гарбузов.
По его словам, с 2022 года в ОЭЗ "Технополис Москва" действует проект "Техностажировка", позволяющий студентам и школьникам работать на площадках промышленных предприятий.
"Прямо сейчас в ОЭЗ стажировку проходят 350 человек", — уточнил министр.
Также между предприятиями и особой экономической зоной заключено более 30 соглашений для совместной подготовки кадров. По планам, к 2030 году столица создаст около 100 тысяч новых рабочих мест.
 
