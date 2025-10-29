https://ria.ru/20251029/moskva-2051636652.html
В Московском зоопарке умер волк Тарзан
В Московском зоопарке умер волк Тарзан - РИА Новости, 29.10.2025
В Московском зоопарке умер волк Тарзан
Серый волк Тарзан умер в Московском зоопарке, долгое время он страдал от онкологии, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 29.10.2025
В Московском зоопарке умер серый волк Тарзан
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Серый волк Тарзан умер в Московском зоопарке, долгое время он страдал от онкологии, сообщает столичный зоосад.
"Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкологии. Наши ветеринарные врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Тарзан родился весной 2012 года в филиале Московского зоопарка
- в зоосаде в вотчине Деда Мороза
в Великом Устюге
. Спустя год он переехал на городскую территорию, и после прохождения карантина поселился в просторном вольере вместе с самкой Радой", - говорится в Telegram
-канале зоопарка.
Поначалу Тарзан был очень осторожен и недоверчив, в момент испуга начинал высоко подпрыгивать. Он резко реагировал на незнакомые звуки. Благодаря регулярным тренингам Тарзан привык переходить во внутреннее помещение, позволял себя осматривать и даже делать укол при необходимости. Он отлично поладил с Радой: пара часто выходила вместе на прогулки.
"После ухода из жизни Тарзана его подруга несколько недель была более отстраненной и с недоверием относилась к киперам. Сотрудники зоопарка придумывали для самки различные обогащения среды и задания во время тренингов, и со временем волчица приняла потерю", - уточняется в сообщении.