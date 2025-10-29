В Московском зоопарке умер волк Тарзан

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Серый волк Тарзан умер в Московском зоопарке, долгое время он страдал от онкологии, сообщает столичный зоосад.

"Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкологии. Наши ветеринарные врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Тарзан родился весной 2012 года в филиале Московского зоопарка - в зоосаде в вотчине Деда Мороза Великом Устюге . Спустя год он переехал на городскую территорию, и после прохождения карантина поселился в просторном вольере вместе с самкой Радой", - говорится в Telegram -канале зоопарка.

Поначалу Тарзан был очень осторожен и недоверчив, в момент испуга начинал высоко подпрыгивать. Он резко реагировал на незнакомые звуки. Благодаря регулярным тренингам Тарзан привык переходить во внутреннее помещение, позволял себя осматривать и даже делать укол при необходимости. Он отлично поладил с Радой: пара часто выходила вместе на прогулки.