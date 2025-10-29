Рейтинг@Mail.ru
В Московском зоопарке умер волк Тарзан - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:32 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/moskva-2051636652.html
В Московском зоопарке умер волк Тарзан
В Московском зоопарке умер волк Тарзан - РИА Новости, 29.10.2025
В Московском зоопарке умер волк Тарзан
Серый волк Тарзан умер в Московском зоопарке, долгое время он страдал от онкологии, сообщает столичный зоосад. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T19:32:00+03:00
2025-10-29T19:32:00+03:00
великий устюг
дед мороз
московский зоопарк
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051634736_0:236:854:716_1920x0_80_0_0_7c3934dbd37ea33dcbdedaa3d07c2db6.jpg
https://ria.ru/20251026/mysh-2050760198.html
великий устюг
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051634736_0:156:854:796_1920x0_80_0_0_4ddd6d51c9dd4cb7c7359889f54f95bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
великий устюг, дед мороз, московский зоопарк, происшествия
Великий Устюг, Дед Мороз, Московский зоопарк, Происшествия
В Московском зоопарке умер волк Тарзан

В Московском зоопарке умер серый волк Тарзан

© Фото : Московский зоопаркСерый волк Тарзан в Московском зоопарке
Серый волк Тарзан в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Фото : Московский зоопарк
Серый волк Тарзан в Московском зоопарке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Серый волк Тарзан умер в Московском зоопарке, долгое время он страдал от онкологии, сообщает столичный зоосад.
"Осенью нас покинул серый волк Тарзан. Он был немолод и длительное время страдал от онкологии. Наши ветеринарные врачи сделали все возможное, однако спасти его не удалось. Тарзан родился весной 2012 года в филиале Московского зоопарка - в зоосаде в вотчине Деда Мороза в Великом Устюге. Спустя год он переехал на городскую территорию, и после прохождения карантина поселился в просторном вольере вместе с самкой Радой", - говорится в Telegram-канале зоопарка.
Поначалу Тарзан был очень осторожен и недоверчив, в момент испуга начинал высоко подпрыгивать. Он резко реагировал на незнакомые звуки. Благодаря регулярным тренингам Тарзан привык переходить во внутреннее помещение, позволял себя осматривать и даже делать укол при необходимости. Он отлично поладил с Радой: пара часто выходила вместе на прогулки.
"После ухода из жизни Тарзана его подруга несколько недель была более отстраненной и с недоверием относилась к киперам. Сотрудники зоопарка придумывали для самки различные обогащения среды и задания во время тренингов, и со временем волчица приняла потерю", - уточняется в сообщении.
Гигантская вечерница Алекс - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Московском зоопарке спасли жизнь гигантской летучей мыши
26 октября, 18:45
 
Великий УстюгДед МорозМосковский зоопаркПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала