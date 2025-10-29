Рейтинг@Mail.ru
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла - РИА Новости, 29.10.2025
17:02 29.10.2025
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла
Столица возглавила первый рейтинг регионов Российской Федерации в категории развития экономики замкнутого цикла – такая модель базируется на ответственном... РИА Новости, 29.10.2025
Москва победила в рейтинге регионов по развитию экономики замкнутого цикла

Москва возглавила первый рейтинг регионов по развитию экономики замкнутого цикла

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЖенщина во время дождя в Москве
Женщина во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Женщина во время дождя в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Столица возглавила первый рейтинг регионов Российской Федерации в категории развития экономики замкнутого цикла – такая модель базируется на ответственном использовании ресурсов, сокращении отходов и увеличении сроков эксплуатации, данные приводятся экспертно-аналитической платформой "Инфрагрин".
Перечень базируется на 32 параметрах, они объединены в три направления: "управление ресурсами (эффективность обращения с отходами, водой и энергией)", "воздействие на экосистемы (снижение загрязнения и восстановление природных систем)" и "сервисная экономика и здоровая среда (развитие общественного транспорта, альтернативной мобильности и услуг, продлевающих срок службы товаров)" – в последних двух победила столица и заняла в общем рейтинге первое место.
Основой для перечня стала информация официальной статистики и сведения компаний, которые владеют альтернативными данными. Как отмечается на сайте платформы "Инфрагрин", миссия рейтинга – обеспечение прозрачного и сопоставимого анализа развития циркулярных моделей, управления ресурсами и качества жизненной среды в регионах России, а также поддержка изменения экономики в соответствии с международными стандартами и целями федеральных проектов.
Как подчеркнула заместитель столичного мэра, глава департамента экономической политики и развития (ДЭПР) Москвы Мария Багреева, для города стратегически важен переход к экономике замкнутого цикла. На этом решении базируется дальнейший прогресс мегаполиса.
"В столице создана высокоэффективная модель экономики, которая предусматривает рациональное использование ресурсов. Мы стремимся продлевать срок службы городских активов, вовлекаем отходы во вторичный оборот, развиваем сервисные модели. В Москве перерабатывается большая часть строительного мусора, жители активно пользуются цифровыми сервисами для сдачи ненужных вещей, а шеринговые решения позволяют снижать уровень автомобилизации", – приводит пресс-служба департамента экономической политики и развития слова Багреевой.
Заместитель столичного мэра подчеркнула, что результаты, которые следуют из рейтинга, демонстрируют правильность принятых решений в процессе увеличения эффективности экономики.
Отмечается, что в столице функционируют различные сервисы, которые помогают в росте жизненного цикла вещей. Так, в Москве работает система по вывозу ненужных вещей: бытовой техники, мебели и других крупногабаритных предметов. Также жители столицы пользуются системой раздельного сбора мусора, системой учета отходов строительства, сноса и грунта.
Ранее Багреева сообщила, что Москва является одним из ведущих мегаполисов мира и второй городской экономикой. Находясь в числе лидеров, город стремится не останавливаться на достигнутом, постоянно искать новые решения, делающие жизнь столицы лучше, а ее экономику – еще сильнее.
