В Москве на ТТК заменили асфальтовое покрытие

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 600 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели мероприятия по обновлению дорожного покрытия. Отремонтировали порядка 600 тысяч квадратных метров асфальта на участках Третьего транспортного кольца - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали столицы", - отметил Бирюков.

Заммэра рассказал, что работы, в частности, были организованы на Остаповской развязке, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта, в Гагаринском тоннеле.

"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков.

Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.