Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
11:45 29.10.2025
В Москве на ТТК заменили асфальтовое покрытие
В Москве на ТТК заменили асфальтовое покрытие
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Вид на третье транспортное кольце в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили работы по замене почти 600 тысяч квадратных метров асфальта на Третьем транспортном кольце (ТТК), сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду провели мероприятия по обновлению дорожного покрытия. Отремонтировали порядка 600 тысяч квадратных метров асфальта на участках Третьего транспортного кольца - второй по протяженности ключевой кольцевой магистрали столицы", - отметил Бирюков.
Дом 11 на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В центре Москвы завершается ремонт дома, построенного для сотрудников НКВД
07:00
Заммэра рассказал, что работы, в частности, были организованы на Остаповской развязке, Автозаводской улице, участке от Андреевского моста до Комсомольского проспекта, в Гагаринском тоннеле.
"Одна из причин ремонта дорог - колейность, которая образовывается из-за интенсивного автомобильного движения, она доставляет дискомфорт водителям и может негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Поэтому регулярно проверяем состояние покрытия магистралей, следим за истечением гарантийного срока и своевременно производим замену. Работы по ремонту дорожного покрытия проводим преимущественно в ночное время, когда ниже трафик", - подчеркнул Бирюков.
Ремонт проходит в несколько этапов. На первом специалисты проводят фрезерование существующего покрытия, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего укладывают новый асфальт. На завершающем этапе наносят дорожную разметку.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что для укладки асфальта на улично-дорожной сети применяются современные технологии и используются собственные асфальтобетонные смеси, производимые на заводах, принадлежащих городу. Суммарно эти предприятия за сезон выпускают более 2 миллионов тонн смеси.
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Тихая гавань. Где прогуляться в окрестностях Арбата
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
