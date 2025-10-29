Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.10.2025
08:22 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/moskva-2051377157.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду

Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается облачная погода

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Облачная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация в столичном регионе будет определяться влиянием североатлантического циклона. Поэтому будет преобладать облачная погода, хотя возможны неустойчивые просветы в тучах. Местами небольшой дождь слабой интенсивности. Температура воздуха плюс 5 - плюс 8 градусов", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть юго-западный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление немного подрастет и составит 742 миллиметра ртутного столба.
Сильный снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
