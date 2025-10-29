https://ria.ru/20251029/moskva-2051377157.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 29.10.2025
Москвичам рассказали о погоде в среду
Облачная погода ожидается в Москве в среду, воздух прогреется до плюс 8 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T08:22:00+03:00
2025-10-29T08:22:00+03:00
2025-10-29T08:22:00+03:00
общество
москва
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007396700_0:0:3030:1705_1920x0_80_0_0_f0c79bdba059b57aa61f613dbb40afed.jpg
https://ria.ru/20251029/moskva-2051355316.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007394675_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0dd95698c8984d5ce8ff1efc98afc902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Москвичам рассказали о погоде в среду
Синоптик Тишковец: в Москве в среду ожидается облачная погода