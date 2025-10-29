Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег - РИА Новости, 29.10.2025
02:55 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег - РИА Новости, 29.10.2025
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
Снег в Москве ожидается в середине ноября, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 29.10.2025
общество
москва
татьяна позднякова
москва
общество, москва, татьяна позднякова
Общество, Москва, Татьяна Позднякова
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег

Синоптик Позднякова: снег в Москве ожидается в середине ноября

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Снег в Москве ожидается в середине ноября, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в каком-то виде снег не исключен и в ближайшие праздничные дни. Однако, скорее всего, он останется незамеченным.
"Скорее всего, снег у нас появится только в середине ноября месяца... Как правило, устанавливается в ноябре у нас в последнее время, во всяком случае, только временный снежный покров", - рассказала Позднякова.
Синоптик уточнила, что устойчивый снежный покров с большой долей вероятности сформируется в столице только в декабре.
ОбществоМоскваТатьяна Позднякова
 
 
