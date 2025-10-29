https://ria.ru/20251029/moskva-2051355316.html
Синоптик рассказала, когда в Москве пойдет снег
Снег в Москве ожидается в середине ноября, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. РИА Новости, 29.10.2025
общество
москва
татьяна позднякова
общество, москва, татьяна позднякова
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Снег в Москве ожидается в середине ноября, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Она отметила, что в каком-то виде снег не исключен и в ближайшие праздничные дни. Однако, скорее всего, он останется незамеченным.
"Скорее всего, снег у нас появится только в середине ноября месяца... Как правило, устанавливается в ноябре у нас в последнее время, во всяком случае, только временный снежный покров", - рассказала Позднякова
.
Синоптик уточнила, что устойчивый снежный покров с большой долей вероятности сформируется в столице только в декабре.