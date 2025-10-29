https://ria.ru/20251029/moshenniki-2051348025.html
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах
общество
россия
ассоциация юристов россии
россия
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вычислить мошенников в интернете в период распродаж можно по опечаткам в адресе сайта, отсутствию контактных данных и по способу перевода денег, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Негробова.
"Если цена уж слишком привлекательная, то стоит проверить как минимум адрес сайта. Стоит обращать внимание на опечатки, адресную строку, наличие контактных данных на сайте, а также на способы оплаты: не стоит переводить деньги за товар на электронные кошельки, прямым переводом и так далее", - рассказала Негробова.
Она напомнила, что не стоит переходить по ссылкам из писем или сообщений, отправленных в мессенджеры, даже от знакомых отправителей. Стоит использовать "правило паузы" и не торопиться.
"Лучше упустить скидку, чем потерять все деньги", - заключила она.
В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени - Всемирный день шопинга "11.11" и так называемая черная пятница. В России
в этом году они пройдут в девятый и двенадцатый раз. Ноябрьская распродажа "11.11" уже началась на маркетплейсах, обычно же она проходит, соответственно, 11-го числа. "Черная пятница" начнется 28 ноября и продлится несколько дней.