Рейтинг@Mail.ru
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:09 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/moshenniki-2051348025.html
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах - РИА Новости, 29.10.2025
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах
Вычислить мошенников в интернете в период распродаж можно по опечаткам в адресе сайта, отсутствию контактных данных и по способу перевода денег, рассказала РИА... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T01:09:00+03:00
2025-10-29T01:09:00+03:00
общество
россия
ассоциация юристов россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131941/36/1319413613_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e8376a53faff2b435d7f7f8d083a4676.jpg
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051095724.html
https://ria.ru/20251028/moshenniki-2051092687.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/131941/36/1319413613_220:0:2000:1335_1920x0_80_0_0_94688cc1f755e8688adb83058ecdd4a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ассоциация юристов россии
Общество, Россия, Ассоциация юристов России
Юрист рассказала, как вычислить мошенников на распродажах

Негробова: мошенников можно вычислить по опечаткам в адресе сайта

© Fotolia / Minerva StudioПокупка в интернет-магазине
Покупка в интернет-магазине - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Fotolia / Minerva Studio
Покупка в интернет-магазине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вычислить мошенников в интернете в период распродаж можно по опечаткам в адресе сайта, отсутствию контактных данных и по способу перевода денег, рассказала РИА Новости юрист, член Союза юристов-блогеров на базе МГЮА имени Олега Кутафина при Ассоциации юристов России Мария Негробова.
"Если цена уж слишком привлекательная, то стоит проверить как минимум адрес сайта. Стоит обращать внимание на опечатки, адресную строку, наличие контактных данных на сайте, а также на способы оплаты: не стоит переводить деньги за товар на электронные кошельки, прямым переводом и так далее", - рассказала Негробова.
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Россиянам рассказали, как мошенники обманывают школьников в мессенджере
Вчера, 09:10
Она напомнила, что не стоит переходить по ссылкам из писем или сообщений, отправленных в мессенджеры, даже от знакомых отправителей. Стоит использовать "правило паузы" и не торопиться.
"Лучше упустить скидку, чем потерять все деньги", - заключила она.
В ноябре традиционно проходят две главные распродажи осени - Всемирный день шопинга "11.11" и так называемая черная пятница. В России в этом году они пройдут в девятый и двенадцатый раз. Ноябрьская распродажа "11.11" уже началась на маркетплейсах, обычно же она проходит, соответственно, 11-го числа. "Черная пятница" начнется 28 ноября и продлится несколько дней.
Пакет в руке покупательницы во время акции Черная пятница - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
МВД рассказало, как мошенники обманывают в "черную пятницу"
Вчера, 08:53
 
ОбществоРоссияАссоциация юристов России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала