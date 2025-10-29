https://ria.ru/20251029/mosgorsud-2051641759.html
Суд отклонил жалобу Каца* на заочный арест
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест блогера-иноагента Максима Каца*, ранее осужденного заочно на восемь лет за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд
утвердил постановление о заочном аресте Каца
*", - сказал собеседник агентства.
Хорошевский суд Москвы
23 сентября выдал санкцию на заочный арест Каца* в рамках уголовного по части 2 статьи 330.1 УК РФ
(Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). Процесс по делу продолжится 1 ноября. По этому делу ему грозит до двух лет лишения свободы.
Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
Басманный суд столицы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к восьми годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. Приговор был обжалован сначала в апелляции, а затем в кассации, но обе инстанции оставили его без изменения.
Кац* был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. В ходе следствия было установлено, что 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube
видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине
в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.
Ранее он был депутатом муниципального собрания района Щукино на Северо-Западе Москвы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России