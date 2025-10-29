Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил жалобу Каца* на заочный арест
20:03 29.10.2025
Суд отклонил жалобу Каца* на заочный арест
Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест блогера-иноагента Максима Каца*, ранее осужденного заочно на восемь лет за распространение фейков про... РИА Новости, 29.10.2025
происшествия
москва
россия
украина
максим кац
московский городской суд
youtube
происшествия, москва, россия, украина, максим кац, московский городской суд, youtube
Происшествия, Москва, Россия, Украина, Максим Кац, Московский городской суд, YouTube
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova / Максим Кац*
Максим Кац* - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY-SA 2.0 / Karina Gradusova /
Максим Кац*. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт – РИА Новости. Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу на заочный арест блогера-иноагента Максима Каца*, ранее осужденного заочно на восемь лет за распространение фейков про российскую армию, сообщили РИА Новости в суде.
"Мосгорсуд утвердил постановление о заочном аресте Каца*", - сказал собеседник агентства.
Хорошевский суд Москвы 23 сентября выдал санкцию на заочный арест Каца* в рамках уголовного по части 2 статьи 330.1 УК РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное лицом после его привлечения к административной ответственности). Процесс по делу продолжится 1 ноября. По этому делу ему грозит до двух лет лишения свободы.
Кац* в 2022 году был объявлен в федеральный и международный розыск с целью ареста и экстрадиции.
Басманный суд столицы в августе 2023 года заочно приговорил Каца* к восьми годам колонии общего режима с запретом администрировать ресурсы в интернете на срок 4 года. Приговор был обжалован сначала в апелляции, а затем в кассации, но обе инстанции оставили его без изменения.
Кац* был признан виновным в публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил РФ. В ходе следствия было установлено, что 3 апреля 2022 года Кац* опубликовал на YouTube видеозапись с фейками об уничтожении населенных пунктов и гражданских на Украине в ходе СВО. Как заявлял его адвокат, вину блогер не признал.
Ранее он был депутатом муниципального собрания района Щукино на Северо-Западе Москвы.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
ПроисшествияМоскваРоссияУкраинаМаксим КацМосковский городской судYouTube
 
 
