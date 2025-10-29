Монсон призвал отказаться от показа Олимпиады в России без допуска атлетов

«

"Не видел смысла смотреть последнюю Олимпиаду, когда в моем виде спорта - борьбе - не было российских участников. Тем немногим, кого допустили, даже не позволили выступать под своим флагом и со своим гимном. Без российских спортсменов Олимпиада теряет часть духа соперничества, ту энергию, ради которой люди следят за этими играми. Поэтому не считаю нужным транслировать такие соревнования в России. Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт? Это уже не глобальный спортивный праздник, а региональный турнир. Без равных условий и честного участия всех -это не настоящая Олимпиада", - сказал Монсон.