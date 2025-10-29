Рейтинг@Mail.ru
Монсон призвал отказаться от показа Олимпиады в России без допуска атлетов - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
09:27 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/monson-2051383636.html
Монсон призвал отказаться от показа Олимпиады в России без допуска атлетов
2025-10-29T09:27:00+03:00
2025-10-29T09:27:00+03:00
джефф монсон
пётр гуменник
абдулрашид садулаев
международный олимпийский комитет (мок)
зимние олимпийские игры 2026
2025
джефф монсон, пётр гуменник, абдулрашид садулаев, международный олимпийский комитет (мок), зимние олимпийские игры 2026
Джефф Монсон, Пётр Гуменник, Абдулрашид Садулаев, Международный олимпийский комитет (МОК), Зимние Олимпийские игры 2026
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что не видит смысла транслировать зимние Олимпийские игры в России, если спортсменов не допускают к участию.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Не видел смысла смотреть последнюю Олимпиаду, когда в моем виде спорта - борьбе - не было российских участников. Тем немногим, кого допустили, даже не позволили выступать под своим флагом и со своим гимном. Без российских спортсменов Олимпиада теряет часть духа соперничества, ту энергию, ради которой люди следят за этими играми. Поэтому не считаю нужным транслировать такие соревнования в России. Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт? Это уже не глобальный спортивный праздник, а региональный турнир. Без равных условий и честного участия всех -это не настоящая Олимпиада", - сказал Монсон.
"Есть несколько причин, по которым российских спортсменов исключают из Олимпийских игр. Россия традиционно имеет одну из самых сильных команд и стабильно входит в число лидеров как на зимних, так и на летних Олимпиадах. Поэтому без ее участия соревнования теряют часть своей значимости и зрелищности. Спортсмены не виноваты в решениях, которые принимают политики. Когда им не дают такой возможности, это несправедливо и по отношению к самим спортсменам, и к зрителям, которые хотят видеть настоящие соревнования сильнейших", - добавил собеседник агентства.
Джефф Монсон - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Монсон назвал недопуск России к Паралимпиаде полным издевательством
24 октября, 18:31
К летней Олимпиаде-2024 в Париже после серии жестких проверок были допущены в нейтральном статусе только 15 завоевавших лицензии российских спортсменов. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву и другим ведущим российским борцам, которые прошли квалификационный отбор, выступить на Играх. Федерация спортивной борьбы России после этого отказалась от участия в Олимпиаде.
 
Джефф МонсонПётр ГуменникАбдулрашид СадулаевМеждународный олимпийский комитет (МОК)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
