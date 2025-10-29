Монсон призвал отказаться от показа Олимпиады в России без допуска атлетов

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон заявил РИА Новости, что не видит смысла транслировать зимние Олимпийские игры в России, если спортсменов не допускают к участию.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
"Не видел смысла смотреть последнюю Олимпиаду, когда в моем виде спорта - борьбе - не было российских участников. Тем немногим, кого допустили, даже не позволили выступать под своим флагом и со своим гимном. Без российских спортсменов Олимпиада теряет часть духа соперничества, ту энергию, ради которой люди следят за этими играми. Поэтому не считаю нужным транслировать такие соревнования в России. Какой смысл смотреть Олимпиаду, если одну из самых сильных стран просто не пускают на старт? Это уже не глобальный спортивный праздник, а региональный турнир. Без равных условий и честного участия всех -это не настоящая Олимпиада", - сказал Монсон.
"Есть несколько причин, по которым российских спортсменов исключают из Олимпийских игр. Россия традиционно имеет одну из самых сильных команд и стабильно входит в число лидеров как на зимних, так и на летних Олимпиадах. Поэтому без ее участия соревнования теряют часть своей значимости и зрелищности. Спортсмены не виноваты в решениях, которые принимают политики. Когда им не дают такой возможности, это несправедливо и по отношению к самим спортсменам, и к зрителям, которые хотят видеть настоящие соревнования сильнейших", - добавил собеседник агентства.
К летней Олимпиаде-2024 в Париже после серии жестких проверок были допущены в нейтральном статусе только 15 завоевавших лицензии российских спортсменов. При этом Международный олимпийский комитет (МОК) не разрешил двукратному олимпийскому чемпиону Абдулрашиду Садулаеву и другим ведущим российским борцам, которые прошли квалификационный отбор, выступить на Играх. Федерация спортивной борьбы России после этого отказалась от участия в Олимпиаде.