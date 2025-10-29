Рейтинг@Mail.ru
"Монреаль" победил "Сиэтл" в матче НХЛ
Хоккей
 
09:08 29.10.2025 (обновлено: 11:08 29.10.2025)
"Монреаль" победил "Сиэтл" в матче НХЛ
"Монреаль" победил "Сиэтл" в матче НХЛ
"Монреаль Канадиенс" в овертайме одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Монреаль" победил "Сиэтл" в матче НХЛ

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Монреаль Канадиенс" в овертайме одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 1:0). В составе победителей дубль оформил Коул Кофилд (11-я, 61-я минуты), также шайбы забросили Юрай Слафковский (18) и Алекс Ньюхук (46). У "Сиэтла" дважды отличился Брэндон Монтур (49, 59), еще один гол в активе Шейна Райта (56).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
29 октября 2025 • начало в 05:30
Закончен в OT
Сиэтл
3 : 4
Монреаль
48:57 • Брэндон Монтур
(Berkly Catton, Мэйсон Марчмент)
55:17 • Шейн Райт
(Брэндон Монтур, Эли Толванен)
58:17 • Брэндон Монтур
(Винс Данн, Джейден Шварц)
10:25 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Ноа Добсон)
17:28 • Юрай Слафковский
(Коул Кофилд, Ник Сузуки)
45:55 • Алекс Ньюхук
(Кирби Дах, Ноа Добсон)
60:44 • Коул Кофилд
(Ник Сузуки, Лэйн Хатсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский нападающий Иван Демидов провел на площадке 12 минут, нанес один бросок и не отметился результативными действиями. Всего в 10 играх сезона-2025/26 19-летний форвард "Канадиенс" набрал 9 очков (2 гола + 7 передач).
"Монреаль" (16 очков) возглавляет турнирную таблицу Атлантического дивизиона. "Сиэтл" (13) располагается на втором месте в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Монреаль" примет "Оттаву Сенаторз" 1 ноября. В этот же день "Сиэтл" на своей площадке сыграет с "Нью-Йорк Рейнджерс".
В параллельном матче "Лос-Анджелес Кингз" одержал гостевую победу над "Сан-Хосе Шаркс" - 4:3 (1:0, 2:2, 1:1).
