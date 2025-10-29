Рейтинг@Mail.ru
"Логика молока" увеличивает долю перерабатываемой упаковки в производстве - РИА Новости, 29.10.2025
14:05 29.10.2025
"Логика молока" увеличивает долю перерабатываемой упаковки в производстве
"Логика молока" увеличивает долю перерабатываемой упаковки в производстве
экономика, молоко, производство, компания
Экономика, Молоко, Производство, Компания
"Логика молока" увеличивает долю перерабатываемой упаковки в производстве

Компания-производитель молока увеличивает долю перерабатываемой упаковки

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания "Логика молока" (бывшая Health & Nutrition) интегрирована в ESG-повестку, в настоящее время 75% используемой в производстве упаковки попадает в категорию перерабатываемой, и компания намерена увеличивать этот показатель, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Якуб Закриев.
"ESG-повестка сегодня глубоко интегрирована в наш бизнес. Это проявляется во всем - от запуска пилотного проекта по использованию вторичного пластика для ПЭТ-бутылок до исключения неперерабатываемых компонентов из состава упаковки. Уже сегодня 75% используемой упаковки попадает в категорию перерабатываемой, и мы намерены увеличить этот показатель", - сказал он.
По его словам, только за 2022-2024 годы было реализовано свыше 20 проектов импортозамещения упаковки и дефицитных производственных материалов, в частности, из всех видов упаковочных материалов был исключен поливинилхлорид (ПВХ) по причине невозможности его переработки.
"В то же время компания находится в постоянном поиске новых материалов и технологий их вторичного использования, а также проводит анализ регуляторных требований в сфере расширенной ответственности производителей. Наряду с этим компания реализует комплексную программу модернизации производств, направленную на снижение углеродного следа и повышение энергоэффективности", - подчеркнул собеседник агентства.
В числе приоритетов, добавил Закриев, - развитие технологий вторичного использования молочной сыворотки, получаемой при производстве творога, а также постепенный отказ от пластика в бытовых нуждах.
"За последние два года мы активно инвестируем в строительство новых производственных мощностей и развитие регионов присутствия, выпускаем продукты, поддерживающие культуру здорового питания и отвечающие запросам россиян", - заключил глава компании.
Компания Health & Nutrition (H&N, ранее - "Данон Россия"), производящая молочную продукцию под брендами "Растишка" и "Простоквашино", в начале октября сообщила о смене названия на "Логика молока" и о принятии нового логотипа. Там уточнили, что решение о переименовании было принято в связи с завершением локализации компании и укреплением позиций на российском рынке.
