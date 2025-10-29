"Логика молока" увеличивает долю перерабатываемой упаковки в производстве

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Компания "Логика молока" (бывшая Health & Nutrition) интегрирована в ESG-повестку, в настоящее время 75% используемой в производстве упаковки попадает в категорию перерабатываемой, и компания намерена увеличивать этот показатель, сообщил РИА Новости генеральный директор компании Якуб Закриев.

"ESG-повестка сегодня глубоко интегрирована в наш бизнес. Это проявляется во всем - от запуска пилотного проекта по использованию вторичного пластика для ПЭТ-бутылок до исключения неперерабатываемых компонентов из состава упаковки. Уже сегодня 75% используемой упаковки попадает в категорию перерабатываемой, и мы намерены увеличить этот показатель", - сказал он.

По его словам, только за 2022-2024 годы было реализовано свыше 20 проектов импортозамещения упаковки и дефицитных производственных материалов, в частности, из всех видов упаковочных материалов был исключен поливинилхлорид (ПВХ) по причине невозможности его переработки.

"В то же время компания находится в постоянном поиске новых материалов и технологий их вторичного использования, а также проводит анализ регуляторных требований в сфере расширенной ответственности производителей. Наряду с этим компания реализует комплексную программу модернизации производств, направленную на снижение углеродного следа и повышение энергоэффективности", - подчеркнул собеседник агентства.

В числе приоритетов, добавил Закриев, - развитие технологий вторичного использования молочной сыворотки, получаемой при производстве творога, а также постепенный отказ от пластика в бытовых нуждах.

"За последние два года мы активно инвестируем в строительство новых производственных мощностей и развитие регионов присутствия, выпускаем продукты, поддерживающие культуру здорового питания и отвечающие запросам россиян", - заключил глава компании.