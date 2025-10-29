Молдавская оппозиция сочла энергетику в стране зависимой от ресурсов извне

Вторым приоритетом депутат назвал индустриализацию страны, подчеркнув, что в программе нынешнего правительства нет конкретных мер по возрождению промышленности. Депутат также обратил внимание, что в Молдавии нет ни одного коммерческого банка с преимущественно молдавским капиталом, и призвал к пересмотру банковской и финансовой политики, а также к укреплению национального контроля над финансовыми инструментами и заемными средствами государства.