Молдавская оппозиция сочла энергетику в стране зависимой от ресурсов извне

КИШИНЕВ, 29 окт — РИА Новости. Энергетическая система Молдавии остается уязвимой и на 80% зависит от внешних ресурсов, что мешает развитию экономики, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Петр Бурдужа.
"Фракция социалистов сосредоточится на секторе реальной экономики через несколько ключевых приоритетов. Первый — это стабильность энергетического сектора. Сегодня Молдова остается энергетически уязвимой и зависимой на 70-80%. Необходима долгосрочная стабильность и конкурентные цены как для бизнеса, так и для простых граждан", — заявил Бурдужа на брифинге.
Вторым приоритетом депутат назвал индустриализацию страны, подчеркнув, что в программе нынешнего правительства нет конкретных мер по возрождению промышленности. Депутат также обратил внимание, что в Молдавии нет ни одного коммерческого банка с преимущественно молдавским капиталом, и призвал к пересмотру банковской и финансовой политики, а также к укреплению национального контроля над финансовыми инструментами и заемными средствами государства.
"Мы не видим в этой программе (программы правления кандидата в премьеры Александра Мунтяну. — Прим. ред.) ответов на реальные экономические проблемы. Поэтому будем предлагать собственные практические инициативы для промышленности, инвестиций и сельского хозяйства", — пояснил Бурдужа.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая "Патриотический блок" — 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти — в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего десять тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.