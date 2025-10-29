Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил новый состав правительства Молдавии - РИА Новости, 29.10.2025
21:56 29.10.2025
Эксперт оценил новый состав правительства Молдавии
Новый состав правительства Молдавии, представленный кандидатом на пост премьера Александром Мунтяну, не похож на команду мечты, заявил политический аналитик...
в мире, молдавия, россия, украина, майя санду, дорин речан
В мире, Молдавия, Россия, Украина, Майя Санду, Дорин Речан
Эксперт оценил новый состав правительства Молдавии

Чуря: новый состав правительства Молдавии не похож на команду мечты

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Новый состав правительства Молдавии, представленный кандидатом на пост премьера Александром Мунтяну, не похож на команду мечты, заявил политический аналитик Корнелий Чуря.
Президент Молдавии Майя Санду в пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. Во вторник он представил свою команду правительства, в которой сохранили свои места восемь человек из правительства Дорина Речана.
"Новый состав правительства не выглядит как команда мечты - есть в этой команде профессионалы, люди, к которым нужно относиться с определенным уважением, но есть и люди, о чьей профпригодности можно говорить с большими сомнениями", - заявил Чуря журналистам.
По его словам, Мунтяну обещал быть открытым кандидатом и обсудить состав правительства и программу правления как с оппозицией, так и с представителями гражданского общества. Но результат этих встреч остается неизвестным.
"Я думаю, что у Мунтяну были определенные встречи с общественностью, но они носили формальный характер. Они были имитацией, это показуха, чтобы показать, что кандидат встречается с важными людьми, что его реально волнуют дела страны. Но пока даже проект его программы совершенно не объясняет, как он будет находить решения для животрепещущих экономических проблем", - отметил Чуря.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Здание правительства в Кишиневе, украшенного флагами Молдовы и Европейского Союза - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
