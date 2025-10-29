Эксперт оценил новый состав правительства Молдавии

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Новый состав правительства Молдавии, представленный кандидатом на пост премьера Александром Мунтяну, не похож на команду мечты, заявил политический аналитик Корнелий Чуря.

Президент Молдавии Майя Санду в пятницу по предложению партии "Действие и солидарность" выдвинула кандидатом на пост премьера проживающего на Украине бизнесмена Мунтяну, который также имеет румынское и американское гражданства. Во вторник он представил свою команду правительства, в которой сохранили свои места восемь человек из правительства Дорина Речана.

"Новый состав правительства не выглядит как команда мечты - есть в этой команде профессионалы, люди, к которым нужно относиться с определенным уважением, но есть и люди, о чьей профпригодности можно говорить с большими сомнениями", - заявил Чуря журналистам.

По его словам, Мунтяну обещал быть открытым кандидатом и обсудить состав правительства и программу правления как с оппозицией, так и с представителями гражданского общества. Но результат этих встреч остается неизвестным.

"Я думаю, что у Мунтяну были определенные встречи с общественностью, но они носили формальный характер. Они были имитацией, это показуха, чтобы показать, что кандидат встречается с важными людьми, что его реально волнуют дела страны. Но пока даже проект его программы совершенно не объясняет, как он будет находить решения для животрепещущих экономических проблем", - отметил Чуря.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.