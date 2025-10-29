Посол России в Кишиневе назвал беспрецедентным ограничение его мандата

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Посол России в Кишиневе Олег Озеров заявил, что ограничение его мандата со стороны молдавских властей является беспрецедентным явлением.

Ранее министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой в интервью телеканалу Moldova 1 заявил, что в отношении статуса Озерова сохраняется неопределенность, поскольку он получил согласие принимающей стороны, но еще не был аккредитован. Попшой отметил, что некоторые действия Озерова "не вполне соответствуют дипломатическим нормам", поскольку до вручения верительных грамот президенту посол имеет "ограниченный мандат". Президент Молдавии Майя Санду в апреле этого года заявила, что отказалась принять верительные грамоты Озерова из-за "множества недружественных действий" со стороны России

"Якобы "ограниченный мандат" российского посла – это абсолютная правовая новелла, которая не подтверждается ни международными документами, ни прецедентами из общепринятой практики. Венская конвенция 1961 года устанавливает, что глава дипмиссии считается либо приступившим, либо не приступившим к исполнению своих функций – среднего не дано. Кишинев при выдаче мне агремана ни о каком "ограниченном мандате" не упоминал. Мои полномочия определены российской стороной, и никак иначе", - говорится в комментарии Озерова, который он дал молдавскому порталу "Коммерсант Инфо".

По его словам, молдавские власти своими действиями фактически признают полноправный статус российского дипломата. Озеров подчеркнул, что действует строго в соответствии с международным правом и вверенными ему полномочиями, доказательств каких-либо "нарушений" со стороны молдавских властей предоставлено не было.

"МИД Молдавии выдал мне аккредитационную карту, где указано: "чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации". В местное внешнеполитическое ведомство меня приглашают именно в этом качестве, поэтому я его и посещаю", - подчеркнул Озеров.

Дипломат отметил, что поддерживает широкие контакты среди местного дипкорпуса и общественно-политических деятелей, отмечает общность российско-молдавской истории, важность укрепления многовековых культурных и гуманитарных связей и выступает против попыток надругательства над подвигом советских солдат. Озеров добавил, что хотел бы получить от представителей Кишинева официальные разъяснения, в чем именно они усматривают "крамолу".