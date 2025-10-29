Рейтинг@Mail.ru
19:42 29.10.2025
В парламенте Молдавии заявили, что страна достигла рекордного уровня нищеты
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Молдавия за последние четыре года правления партии "Действие и солидарность" (ПДС) достигла рекордного уровня нищеты населения, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Владимир Односталко.
"По части социальной и медицинской, к сожалению, мы не нашли тех вещей, которые реально улучшат ситуацию в стране. Самая главная проблема — это борьба с бедностью. За последние четыре года Молдавия стала чемпионом в нищете: уровень бедности достиг 33%, а в центральных районах — 47%", — заявил Односталко на брифинге.
В Молдавии обвинили Санду в нарушении конституции
28 октября, 15:01
По словам депутата, социалисты намерены в ближайшее время сосредоточиться на экономических мерах, укреплении системы здравоохранения и борьбе с депопуляцией.
"Мы будем заниматься этими вопросами. Многодетная и здоровая семья — наш приоритет. Мы знаем, какие инструменты нужно внедрять. Социалисты представят конкретные законодательные инициативы позже, чтобы предложить реальные решения для улучшения жизни граждан", - добавил Односталко.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.
В течение нескольких предыдущих лет режим Майи Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Партия коммунистов Молдавии не поддержит правительство Мунтяну
Вчера, 18:44
 
