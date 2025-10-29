В парламенте Молдавии заявили, что страна достигла рекордного уровня нищеты

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Молдавия за последние четыре года правления партии "Действие и солидарность" (ПДС) достигла рекордного уровня нищеты населения, заявил депутат парламента от оппозиционной Соцпартии Владимир Односталко.

"По части социальной и медицинской, к сожалению, мы не нашли тех вещей, которые реально улучшат ситуацию в стране. Самая главная проблема — это борьба с бедностью. За последние четыре года Молдавия стала чемпионом в нищете: уровень бедности достиг 33%, а в центральных районах — 47%", — заявил Односталко на брифинге.

По словам депутата, социалисты намерены в ближайшее время сосредоточиться на экономических мерах, укреплении системы здравоохранения и борьбе с депопуляцией.

"Мы будем заниматься этими вопросами. Многодетная и здоровая семья — наш приоритет. Мы знаем, какие инструменты нужно внедрять. Социалисты представят конкретные законодательные инициативы позже, чтобы предложить реальные решения для улучшения жизни граждан", - добавил Односталко.

По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду , и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе , тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны.