В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии

«

"Свой пост в правительстве Республики Молдова сохраняет и Анатолий Носатый, министр обороны. Что это означает для нашей страны? Продолжение милитаризации страны, закупка и "принятие в дар" списанного с европейских и американских складов армейского барахла; увеличение оборонного бюджета в ущерб бюджету социальному; передача вооруженных сил Республики Молдова под внешнее управление", - написал Петрович в своем Telegram-канале.