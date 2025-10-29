Рейтинг@Mail.ru
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 29.10.2025 (обновлено: 18:23 29.10.2025)
https://ria.ru/20251029/moldavija-2051609125.html
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии - РИА Новости, 29.10.2025
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии
Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович опасается, что власти Молдавии продолжат милитаризацию страны, а также передачу... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T18:18:00+03:00
2025-10-29T18:23:00+03:00
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
нато
наша партия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_0:94:2202:1333_1920x0_80_0_0_34d47b8ae4535bba01ce456d63f0e2ff.jpg
https://ria.ru/20251029/partija-2051549559.html
https://ria.ru/20251029/kurs-2051392521.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946076_203:0:2000:1348_1920x0_80_0_0_713d7f62249147fc350d782a9815e6b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, нато, наша партия
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, НАТО, Наша партия
В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии

Молдавский комитет "Победа" опасается, что власти продолжат милитаризацию страны

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович опасается, что власти Молдавии продолжат милитаризацию страны, а также передачу вооруженных сил республики под внешнее управление.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе министр обороны Анатолий Носатый. 31 октября Мунтяну выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства. Ранее в среду парламентские фракции "Демократии дома" и "Нашей партии" предложили отложить заседание по утверждению правительства Мунтяну, а фракция коммунистов заявила, что не будет голосовать за предлагаемый кабинет министров.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Социалисты в Молдавии не поддержат правительство Мунтяну, заявил Додон
Вчера, 16:23
«

"Свой пост в правительстве Республики Молдова сохраняет и Анатолий Носатый, министр обороны. Что это означает для нашей страны? Продолжение милитаризации страны, закупка и "принятие в дар" списанного с европейских и американских складов армейского барахла; увеличение оборонного бюджета в ущерб бюджету социальному; передача вооруженных сил Республики Молдова под внешнее управление", - написал Петрович в своем Telegram-канале.

По его словам, речь также идет о дальнейшем издевательстве над нейтралитетом и суверенитетом Молдавии и продолжении бесконечных учений по стандартам НАТО и с участием НАТО.
"Носатый непопулярен в армии, перемолов на своём посту немало честных офицеров. Но он удобен и практичен в использовании для целей и задач режима Санду. А значит этот винтик продолжат крутить до упора", - подчеркнул Петрович.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Курс Молдавии оказался неотделим от реабилитации нацизма, считает эксперт
Вчера, 10:13
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуНАТОНаша партия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала