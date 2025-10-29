В комитете "Победа" опасаются продолжения милитаризации Молдавии

КИШИНЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава молдавского координационного комитета "Победа" Алексей Петрович опасается, что власти Молдавии продолжат милитаризацию страны, а также передачу вооруженных сил республики под внешнее управление.
Кандидат в премьер-министры Молдавии Александр Мунтяну опубликовал во вторник состав своего кабинета министров, который он представит парламенту на утверждение, 8 министров сохранят свои посты, в том числе министр обороны Анатолий Носатый. 31 октября Мунтяну выступит перед парламентом Молдавии, там он официально представит программу правления будущего правительства. Ранее в среду парламентские фракции "Демократии дома" и "Нашей партии" предложили отложить заседание по утверждению правительства Мунтяну, а фракция коммунистов заявила, что не будет голосовать за предлагаемый кабинет министров.
"Свой пост в правительстве Республики Молдова сохраняет и Анатолий Носатый, министр обороны. Что это означает для нашей страны? Продолжение милитаризации страны, закупка и "принятие в дар" списанного с европейских и американских складов армейского барахла; увеличение оборонного бюджета в ущерб бюджету социальному; передача вооруженных сил Республики Молдова под внешнее управление", - написал Петрович в своем Telegram-канале.
По его словам, речь также идет о дальнейшем издевательстве над нейтралитетом и суверенитетом Молдавии и продолжении бесконечных учений по стандартам НАТО и с участием НАТО.
"Носатый непопулярен в армии, перемолов на своём посту немало честных офицеров. Но он удобен и практичен в использовании для целей и задач режима Санду. А значит этот винтик продолжат крутить до упора", - подчеркнул Петрович.
По итогам парламентских выборов в Молдавии 28 сентября голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" (ПДС) президента Майи Санду, и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2%, оппозиционные партии, включая Патриотический блок - 49,8%. При этом правящая партия получила перевес за счет молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция выиграла выборы внутри страны. ПДС должна будет сформировать кабмин после того, как Конституционный суд утвердит мандаты депутатов.
В течение нескольких предыдущих лет режим Санду использовал любые способы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов. В день выборов оппозиция заявляла о массовых фальсификациях на зарубежных участках. В России, где проживают порядка 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты лишь два избирательных участка в Москве, на которые выделили всего 10 тысяч бюллетеней. Кроме того, Кишинев создавал препятствия для избирателей в Приднестровье, многие из которых имеют молдавское гражданство и традиционно голосуют против партии власти. В день выборов их старались не допустить на избирательные участки, расположенные на правом берегу Днестра, перекрывая мосты якобы из-за ремонтных работ либо из-за звонков о минировании. В результате из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли добраться до участков чуть более 12 тысяч человек.