Минобороны рассказало об освобождении Вишневого в Днепропетровской области

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Вишневого в Днепропетровской области установили контроль над более 10 квадратных километров территории и зачистили более 280 строений, сообщило Минобороны РФ.

"В ходе боевых действий в самом населенном пункте и его окрестностях штурмовые подразделения установили контроль над крупным укреплённым районом обороны противника площадью более 10 квадратных километров и зачистили свыше 280 строений", - говорится в сообщении.