Минобороны рассказало об освобождении Вишневого в Днепропетровской области
Минобороны рассказало об освобождении Вишневого в Днепропетровской области - РИА Новости, 29.10.2025
Минобороны рассказало об освобождении Вишневого в Днепропетровской области
Минобороны рассказало об освобождении Вишневого в Днепропетровской области
Российские военные при освобождении Вишневого зачистили более 280 строений
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе освобождения Вишневого в Днепропетровской области установили контроль над более 10 квадратных километров территории и зачистили более 280 строений, сообщило Минобороны РФ.
Военнослужащие 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии взяли под контроль Вишневое, ранее сообщило ведомство.
"В ходе боевых действий в самом населенном пункте и его окрестностях штурмовые подразделения установили контроль над крупным укреплённым районом обороны противника площадью более 10 квадратных километров и зачистили свыше 280 строений", - говорится в сообщении.