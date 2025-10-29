Рейтинг@Mail.ru
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова
29.10.2025
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Елену Булукову, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. РИА Новости, 29.10.2025
культура, новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Елену Булукову, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
"Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова", — говорится в Telegram-канале ведомства.
До этого Булукова была директором Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Этот пост она заняла в мае 2021-го.
В Минкультуры напомнили, что Булукова — лауреат премии правительства в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства.
