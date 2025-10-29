https://ria.ru/20251029/mkhat-2051527869.html
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова - РИА Новости, 29.10.2025
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова
Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Елену Булукову, сообщили в пресс-службе Министерства культуры. РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T15:34:00+03:00
2025-10-29T15:34:00+03:00
2025-10-29T15:35:00+03:00
культура
новости культуры
мхат имени м. горького
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051523268_0:205:3072:1933_1920x0_80_0_0_a34520f5f65ce3d12f008ca0334be771.jpg
https://ria.ru/20250710/kekhman-2028429136.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051523268_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_52846bdba04b113d6e189847fd113f71.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, новости культуры, мхат имени м. горького, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
Культура, Новости культуры, МХАТ имени М. Горького, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)
Генеральным директором МХАТ имени Горького стала Елена Булукова
Гендиректором МХАТ имени Горького назначили Елену Булукову
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Новым гендиректором МХАТ имени Горького назначили Елену Булукову, сообщили в пресс-службе Министерства культуры.
"Генеральным директором Московского художественного академического театра имени М. Горького назначена Елена Булукова", — говорится в Telegram-канале
ведомства.
До этого Булукова была директором Государственного академического Центрального театра кукол имени С. В. Образцова. Этот пост она заняла в мае 2021-го.
В Минкультуры напомнили, что Булукова — лауреат премии правительства в области культуры, мастер продюсерского факультета Российского института театрального искусства.