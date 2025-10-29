Рейтинг@Mail.ru
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен - РИА Новости, 29.10.2025
04:42 29.10.2025
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен - РИА Новости, 29.10.2025
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с... РИА Новости, 29.10.2025
2025
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен

Мирошник более 11 лет назад не мог даже представить конфликт с Украиной

Родион Мирошник
Родион Мирошник
© Фото : МИД России
Родион Мирошник. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен.
"Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия", - сказал Мирошник агентству.
Родион Мирошник
Мирошник оценил действия Запада после трагедии в Одессе
2 мая, 05:37
Он вспомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганска, в результате которого погибли восемь человек.
"Второго июня я был на площади в Луганске. Я видел штурмовик, который долго-долго летал, а потом выпустил обойму. Там была просека через весь центр, а рядом и детская площадка, гуляющие люди. Там они и погибли", - рассказал посол.
Солдат ВСУ на позиции возле Донецка
"Фронта больше нет". На Западе сделали заявление о крахе ВСУ в зоне СВО
Вчера, 16:59
Мирошник добавил, что люди, проживающие все эти годы в конфликте, верят, что все скоро закончится.
"Каждый из них верит, что через месяц, к новому году все закончится. Прислушиваются к каждому слову политиков. Вы не представляете, насколько внимательно слушают люди, живущие в Донецке и Луганске, президента Путина. Они вслушиваются в каждое его слово, ищут там ответ на свои чаяния", - заключил он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В мире Луганск Россия Украина Родион Мирошник
 
 
