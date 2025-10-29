Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен.

"Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия", - сказал Мирошник агентству.

Он вспомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганска, в результате которого погибли восемь человек.

"Второго июня я был на площади в Луганске. Я видел штурмовик, который долго-долго летал, а потом выпустил обойму. Там была просека через весь центр, а рядом и детская площадка, гуляющие люди. Там они и погибли", - рассказал посол.

Мирошник добавил, что люди, проживающие все эти годы в конфликте, верят, что все скоро закончится.