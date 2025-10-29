https://ria.ru/20251029/miroshnik-2051362615.html
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен - РИА Новости, 29.10.2025
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен
Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T04:42:00+03:00
2025-10-29T04:42:00+03:00
2025-10-29T04:42:00+03:00
в мире
луганск
россия
украина
родион мирошник
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_0:61:1170:719_1920x0_80_0_0_83479bcd7df4ff831b374e95524a17ac.jpg
https://ria.ru/20250502/miroshnik-2014640506.html
https://ria.ru/20251028/vsu-2051254087.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
луганск
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/0e/1993640550_65:0:1105:780_1920x0_80_0_0_300857c529d78ca0572150c9f430c0c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганск, россия, украина, родион мирошник
В мире, Луганск, Россия, Украина, Родион Мирошник
Мирошник заявил, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен
Мирошник более 11 лет назад не мог даже представить конфликт с Украиной
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил в интервью РИА Новости, что раньше даже не думал, что конфликт с Украиной возможен.
"Больше 11-ти лет назад я не мог представить, что такое может произойти. Не мог. Тогда казалось, что как бы ни развивались события, все равно должен победить инстинкт самосохранения, и что все, даже самые рьяные радикальные украинские политики, все равно постараются найти вариант политического разрешения и никогда не пойдут на такие кровавые действия", - сказал Мирошник агентству.
Он вспомнил о трагедии 2 июня 2014 года, когда украинская авиация нанесла ракетный удар по центру Луганска, в результате которого погибли восемь человек.
"Второго июня я был на площади в Луганске. Я видел штурмовик, который долго-долго летал, а потом выпустил обойму. Там была просека через весь центр, а рядом и детская площадка, гуляющие люди. Там они и погибли", - рассказал посол.
Мирошник добавил, что люди, проживающие все эти годы в конфликте, верят, что все скоро закончится.
"Каждый из них верит, что через месяц, к новому году все закончится. Прислушиваются к каждому слову политиков. Вы не представляете, насколько внимательно слушают люди, живущие в Донецке и Луганске, президента Путина. Они вслушиваются в каждое его слово, ищут там ответ на свои чаяния", - заключил он.