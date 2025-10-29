Рейтинг@Mail.ru
07:45 29.10.2025 (обновлено: 11:19 29.10.2025)
Разработана методика определения предельного числа платных мест
общество, россия, валерий фальков, единый государственный экзамен (егэ), министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Валерий Фальков, Единый государственный экзамен (ЕГЭ), Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России), Социальный навигатор, СН_Образование
Разработана методика определения предельного числа платных мест

Школьник перед началом ЕГЭ
Школьник перед началом ЕГЭ
Школьник перед началом ЕГЭ
Перейти в медиабанк
Школьник перед началом ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало методику определения предельного числа платных мест в вузах страны.
Согласно документу, предельное число мест для платного приема будет равняться среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года.
Однако, если в рамках приемной кампании 2025/2026 года средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на ту или иную специальность на коммерческой основе, составил меньше 50, то платные места для этой специальности не будут выделяться вообще.
Министерство направит в вузы свои предложения о предельном числе мест для платного приема, а университеты, в свою очередь, вправе представить предложения по их корректировке. Так, будет учитываться средний балл ЕГЭ студентов, которые поступили на платную основу в 2025/2026 учебном году, и востребованность выпускников на рынке труда.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.
В интервью РИА Новости глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков заявил, что регулирование коснется всех вузов, специальностей и направлений подготовки.
Общество Россия Валерий Фальков Единый государственный экзамен (ЕГЭ) Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
 
 
