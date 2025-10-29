Разработана методика определения предельного числа платных мест

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Минобрнауки РФ разработало методику определения предельного числа платных мест в вузах страны.

Согласно документу, предельное число мест для платного приема будет равняться среднему числу студентов, обучавшихся на этом направлении на платной основе в последние два учебных года.

Однако, если в рамках приемной кампании 2025/2026 года средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на ту или иную специальность на коммерческой основе, составил меньше 50, то платные места для этой специальности не будут выделяться вообще.

Министерство направит в вузы свои предложения о предельном числе мест для платного приема, а университеты, в свою очередь, вправе представить предложения по их корректировке. Так, будет учитываться средний балл ЕГЭ студентов, которые поступили на платную основу в 2025/2026 учебном году, и востребованность выпускников на рынке труда.

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию 6 февраля отметил необходимость ограничения платного приема на специальности, не востребованные экономикой. Инициатива направлена на регулирование платного набора в вузы, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров.