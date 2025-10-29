Рейтинг@Mail.ru
Систему "одного окна" для помощи бойцам создадут в МФЦ Карачаево-Черкесии
Карачаево-Черкесская Республика
 
18:45 29.10.2025 (обновлено: 20:24 29.10.2025)
Систему "одного окна" для помощи бойцам создадут в МФЦ Карачаево-Черкесии
Систему "одного окна" для помощи бойцам создадут в МФЦ Карачаево-Черкесии
черкесск, рашид темрезов
Карачаево-Черкесская Республика, Черкесск, Рашид Темрезов
Систему "одного окна" для помощи бойцам создадут в МФЦ Карачаево-Черкесии

© Фото : предоставлено пресс-службой Карачаево-Черкесской РеспубликиГлава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
© Фото : предоставлено пресс-службой Карачаево-Черкесской Республики
Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов во время прямой линии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В многофункциональных центрах Карачаево-Черкесской республики создадут систему "одного окна" для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, об этом сказал глава региона Рашид Темрезов во время прямой линии.
"Мы обсуждали эту тему с коллегами из регионального правительства и из фонда “Защитники Отечества”. Считаю, что министерство экономического развития республики должны внедрить эту меру до конца года", – сказал Темрезов.
По его словам, услугу будут предоставлять в многофункциональных центрах, чтобы заявители могли подать комплексный запрос и решить все вопросы в одном месте.
Также к главе республики обратились вдова участника из Черкесска. Она воспитывает десятилетнюю дочь. Женщина не может долгое время найти работу. Заявительница рассказала, что хочет помогать семьям участников спецоперации и готова этому обучаться. Темрезов выразил женщине соболезнования и дал поручение правительству и руководству регионального управления государственной службы занятости населения, чтобы организовать вдове переобучение с последующим трудоустройством.
Ранее Темрезов обсудил вопросы взаимодействия в сфере социальной и духовной поддержки участников СВО и их семей с муфтием Карачаево-Черкесии Мухаммадом-Хаджи Эркеновым.
Карачаево-Черкесская РеспубликаЧеркесскРашид Темрезов
 
 
