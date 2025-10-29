https://ria.ru/20251029/mfts-2051620271.html
Систему "одного окна" для помощи бойцам создадут в МФЦ Карачаево-Черкесии
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. В многофункциональных центрах Карачаево-Черкесской республики создадут систему "одного окна" для участников специальной военной операции (СВО) и их семей, об этом сказал глава региона Рашид Темрезов во время прямой линии.
"Мы обсуждали эту тему с коллегами из регионального правительства и из фонда “Защитники Отечества”. Считаю, что министерство экономического развития республики должны внедрить эту меру до конца года", – сказал Темрезов.
По его словам, услугу будут предоставлять в многофункциональных центрах, чтобы заявители могли подать комплексный запрос и решить все вопросы в одном месте.
Также к главе республики обратились вдова участника из Черкесска. Она воспитывает десятилетнюю дочь. Женщина не может долгое время найти работу. Заявительница рассказала, что хочет помогать семьям участников спецоперации и готова этому обучаться. Темрезов выразил женщине соболезнования и дал поручение правительству и руководству регионального управления государственной службы занятости населения, чтобы организовать вдове переобучение с последующим трудоустройством.
Ранее Темрезов обсудил вопросы взаимодействия в сфере социальной и духовной поддержки участников СВО и их семей с муфтием Карачаево-Черкесии Мухаммадом-Хаджи Эркеновым.