МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Ретроградный Меркурий в астрологии — это явление, при котором создается видимое обратное движение планеты. Как ретроградный Меркурий влияет на нас в 2025 году, почему стоит его опасаться, что можно, а что нельзя делать в это время — в материале РИА Новости.

Что означает ретроградный Меркурий

У каждой планеты Солнечной системы есть два вида движения — директное и ретроградное. Первое — это обычный ход небесного тела, когда оно следует в привычном направлении, по своей траектории, и не пытается “сбиться” с пути. А вот ретроградным движением планет в астрологии называется явление, когда небесное тело начинает идти назад. На самом деле этого, конечно, не происходит. Просто планета в определенный период движется вокруг Солнца по другой траектории и с другой скоростью. С Земли же кажется, что она пошла обратно — создается оптическая иллюзия.

« — Меркурий — планета, отвечающая за информацию, знания, контакты, продажи, документы, общение, связь, интернет, транспорт, технику и гаджеты. Во время ретрограда, именно эти сферы жизни находятся под прицелом, и Меркурий может принести неудачи скорее в бытовых делах, — рассказала РИА Новости астролог Анна Ушакова.

Однако зачастую во время ретроградного Меркурия люди, по мнению специалиста, винят планету во всем, хотя в глобальном смысле она не является причиной серьезных проблем в жизни человека.

Периоды ретроградного Меркурия

Меркурий — планета самая стремительная из всех, которые есть в нашей Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды каждые 88 дней, а входит в ретроградный период, когда пролетает мимо Земли. Это случается 3-4 раза в год, и каждый из периодов длится около 3 недель.

В 2025 году человечество столкнется с ретроградным Меркурием три раза:

15 марта - 7 апреля;

18 июля - 11 августа;

10 ноября - 29 ноября.

На кого влияет ретроградный Меркурий

По словам эксперта, ретромеркурий так или иначе влияет на всех, но с разной силой и в разных сферах. Точнее это можно определить только по индивидуально составленной натальной карте

« — У большинства это влияние будет совсем незаметным. А вот если в карте человека Меркурий управляет важными сферами жизни, например, карьерой, то он может навести суматоху в работе. Кроме того, есть люди, которые изначально родились в период ретроградного Меркурия. В такие периоды для них наоборот любые начинания с документами, учебой, общением и покупками будут дополнительно поддержаны удачей, — отметила астролог.

Почему астрологи опасаются ретроградных планет?

Анна Ушакова считает, что в период ретромеркурия лучше не предпринимать никакой чрезмерной активности. Все ваши начинания будут бессмысленны, а то и вредны.

Не рекомендуется планировать оформление серьезных документов и сделок, а если и приходится их совершать, то стоит внимательно перепроверять информацию, делать резервные копии проектов, дублировать важные данные.

Также важно внимательно относиться к расписанию транспорта (например, если планируется перелет в период ретромеркурия, то имеется большая вероятность задержек, переносов рейса или какой-либо путаницы).

Стоит внимательнее стоит относиться к обслуживанию своего автомобиля. Не нужно планировать важных продаж и покупок, поскольку есть риск, что процесс будет усложнен или затянут. Однако, если, например, квартира давно не продается, то в ретромеркурий процедура ускорится.

Виктория Кременскова объясняет, что в этот период часто возвращаются те люди, с которыми закончены отношения: бывшая “половинка”, друзья, старые знакомые. Если есть желание возобновить общение, то это самый подходящий момент. Также в период ретроградного меркурия можно сделать все дела, которые накопились, и возвратиться к старым проектам, все, что было не закончено, с лёгкостью завершится. Астролог советует пересмотреть хобби и увлечения, они могут финансово поддержать, если найти способ их монетизировать.

« — Тем не менее, я считаю, что ретроградный Меркурий — это излишне распиаренное явление и опасаться его точно не стоит. Не так он страшен. Лично я в своем прогнозе не слежу за ним и планы под него не подстраиваю, — пояснила астролог.

Влияние ретроградного Меркурия на знаки зодиака в 2025 году

Основатель и методист Школы классической астрологии Astrogramma Анна Галицкая рассказала РИА Новости, как ретроградный Меркурий повлияет на знаки зодиака в 2025 году. По ее словам, каждый год знаки, в которых происходит попятное движение Меркурия, меняются.

В 2025-м с 15 марта по 7 апреля Меркурий попадает в попятном движении по знаку Овна, соответственно, наиболее сильно ощутят на себе его влияние именно представители этого знака. Управитель затмения и ретроградного Меркурия — Марс. В то время он находился в знаке Рыбы.

Второй период ретроградности Меркурия начнется 18 июля и закончится 11 августа в знаке Льва. Больше всего это событие повлияет на тех, кто родился в знаке Льва.

Третья петля ретроградности Меркурия происходит с 10 ноября по 29 ноября 2025 года, когда он пойдет по знаку Стрелец. Больше всех на нее будут реагировать именно Стрельцы, хотя часто представители других знаков ощущают его влияние не менее сильно.

В этот момент Стрельцы часто не понимают, почему в привычных местах или там, где, казалось бы, не должно быть никаких проблем, вдруг теряется информация, пропадают контакты, люди не выходят на связь, а то, что они говорили, передается с большими искажениями.

Это воздействие ретроградного Меркурия, который в Стрельце находится в слабом положении. Все усугубляется тем, что управитель Стрельца Юпитер в этот период идет по знаку Близнецы, что создает сложности в поездках — как дальних, так и ближних, обучении, взаимодействии с преподавателями. В такие периоды возможна борьба авторитетов, каких-то теорий, которые могут быть оторваны от жизни.

Чтобы снизить негативные проявления, лучше планировать все заранее, до наступления периода ретроградности Меркурия. Так как для тех, кто привык внимательно относиться к подобным вопросам, напротив, могут представиться возможности для развития.