Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон"
21:58 29.10.2025 (обновлено: 23:09 29.10.2025)
Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон"
россия, дмитрий медведев, владимир путин, посейдон (подводный беспилотник), безопасность, технологии
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Посейдон (подводный беспилотник), Безопасность, Технологии
Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон"

Медведев назвал подводный аппарат "Посейдон" оружием Судного дня

CC BY 4.0 / Минобороны РФ / Подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
CC BY 4.0 / Минобороны РФ /
Подводный аппарат "Посейдон". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подводный аппарат "Посейдон", в отличие от крылатой ракеты "Буревестник", может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
РФ во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон", заявил ранее президент России Владимир Путин.
"В отличие от "Буревестника", "Посейдон" может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня", — написал Медведев в своем канале на платформе MAX.

Путин о подводном аппарате Посейдон - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Путин рассказал об испытаниях аппарата "Посейдон"
Вчера, 15:02
 
Россия, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Посейдон (подводный беспилотник), Безопасность, Технологии
 
 
