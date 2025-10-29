https://ria.ru/20251029/medvedev-2051656070.html
Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон"
Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон" - РИА Новости, 29.10.2025
Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон"
Подводный аппарат "Посейдон", в отличие от крылатой ракеты "Буревестник", может в полном смысле рассматриваться как оружие Судного дня, заявил зампред Совбеза... РИА Новости, 29.10.2025
Медведев оценил подводный аппарат "Посейдон"
Медведев назвал подводный аппарат "Посейдон" оружием Судного дня