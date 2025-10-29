Рейтинг@Mail.ru
"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков - РИА Новости, 29.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 29.10.2025
https://ria.ru/20251029/mediki-2051389951.html
"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков
"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков - РИА Новости, 29.10.2025
"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли поправки к законопроекту о целевом обучении в медвузах, согласно которым выпускникам, работающим по... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T09:59:00+03:00
2025-10-29T09:59:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037656323_0:255:3187:2048_1920x0_80_0_0_f8f39930116fb66c27f50239cd2730dd.jpg
https://ria.ru/20251022/gosduma-2049928043.html
https://ria.ru/20251028/shapsha-2051267020.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1a/2037656323_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e0d60d90891e64c7733a2b079f3c6fe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сергей миронов, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ
"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков

"Справедливая Россия" предложила обеспечивать медиков-целевиков жильем

© РИА Новости / Алексей МальгавкоСтуденты на занятиях на кафедре анатомии
Студенты на занятиях на кафедре анатомии - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Студенты на занятиях на кафедре анатомии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли поправки к законопроекту о целевом обучении в медвузах, согласно которым выпускникам, работающим по целевому набору, предлагается давать жилье и надбавку к зарплате, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Госдума приняла проект о льготах для семей с детьми и участников СВО
22 октября, 19:52
"В период наставничества лицам, указанным в части 3 статьи 69 настоящего федерального закона, выплачивается надбавка в сумме не менее 100 процентов от средней заработной платы по данной специальности в соответствующем регионе, предоставляется жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, а также компенсируются расходы на переезд к месту прохождения наставничества", - сказано в тексте предлагаемых поправок.
В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что предлагается оплачивать выпускникам медвузов и все расходы на переезд к месту работы.
Он сообщил, что в период отработки, все три года, поправками предусматривается обеспечение таких медиков бесплатным жильем, а также выплата надбавки к зарплате – в сумме не меньше 100% от средней зарплаты по специальности в регионе.
По словам политика, предлагаемые льготы действуют в период наставничества, то есть на протяжении трех лет, которые выпускники обязаны будут отработать под руководством наставников в медучреждениях.
"При таком подходе целевое обучение будет престижным, выгодным, как и сама профессия врача. Студенты-медики будут понимать, что государство обеспечит им лучшие условия труда, причем сразу же после окончания медвуза. Они будут стремиться в программу. Призываю думское большинство поддержать наши поправки, тогда закон будет работать в интересах и пациентов, и государства, и медиков", - сказал Миронов.
Законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ. Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении 8 октября.
Законопроектом предусматривается, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.
В документе отмечается, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.
Кроме того, студент будет обязан возместить стоимость своего первого года обучения и заплатить штраф в двойном размере от этой суммы, если он нарушит условия договора о целевом обучении, в частности, не отработает положенный срок или самовольно расторгнет договор.
Пациент во время консультации с врачом - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Калужская область досрочно выполнила программы поддержки медиков на селе
Вчера, 17:31
 
ОбществоРоссияСергей МироновГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала