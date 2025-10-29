"Справедливая Россия" предложила льготы для медиков-целевиков

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" внесли поправки к законопроекту о целевом обучении в медвузах, согласно которым выпускникам, работающим по целевому набору, предлагается давать жилье и надбавку к зарплате, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Авторами инициативы стали лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и глава комитета Госдумы по науке и высшему образованию Сергей Кабышев.

"В период наставничества лицам, указанным в части 3 статьи 69 настоящего федерального закона, выплачивается надбавка в сумме не менее 100 процентов от средней заработной платы по данной специальности в соответствующем регионе, предоставляется жилое помещение, пригодное для постоянного проживания, а также компенсируются расходы на переезд к месту прохождения наставничества", - сказано в тексте предлагаемых поправок.

В беседе с РИА Новости Миронов сообщил, что предлагается оплачивать выпускникам медвузов и все расходы на переезд к месту работы.

Он сообщил, что в период отработки, все три года, поправками предусматривается обеспечение таких медиков бесплатным жильем, а также выплата надбавки к зарплате – в сумме не меньше 100% от средней зарплаты по специальности в регионе.

По словам политика, предлагаемые льготы действуют в период наставничества, то есть на протяжении трех лет, которые выпускники обязаны будут отработать под руководством наставников в медучреждениях.

"При таком подходе целевое обучение будет престижным, выгодным, как и сама профессия врача. Студенты-медики будут понимать, что государство обеспечит им лучшие условия труда, причем сразу же после окончания медвуза. Они будут стремиться в программу. Призываю думское большинство поддержать наши поправки, тогда закон будет работать в интересах и пациентов, и государства, и медиков", - сказал Миронов.

Законопроект об обязательном заключении договора о целевом обучении студентами высшего медицинского и фармацевтического образования, которые учатся на бюджетной основе, был внесен на рассмотрение палаты парламента правительством РФ . Госдума приняла соответствующий документ в первом чтении 8 октября.

Законопроектом предусматривается, что студенты-бюджетники, поступившие на медицинские и фармацевтические специальности, должны в первый год обучения заключить договор о целевом обучении, если им поступило такое предложение и они соответствуют требованиям, предъявляемым заказчиком целевого обучения.

В документе отмечается, что заказчик целевого обучения обязан выплатить компенсацию за первый год обучения и штраф в двойном размере от этой суммы, если он не предоставит студенту работу, сам расторгнет договор или откажется его заключать.