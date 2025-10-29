https://ria.ru/20251029/martines-2051547626.html
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков - РИА Новости Спорт, 29.10.2025
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Испанский голкипер миланского футбольного клуба "Интер" Хосеп Мартинес, совершивший смертельный наезд на передвигавшегося на электрической инвалидной коляске... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
2025-10-29T16:17:00+03:00
2025-10-29T16:17:00+03:00
2025-10-29T16:24:00+03:00
футбол
хосеп мартинес
интер
дженоа
серия а (чемпионат италии по футболу)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58821/38/588213846_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d6ad16f05c15d54566f123caa7edc5ba.jpg
/20250629/dtp-2026180035.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/58821/38/588213846_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_7e181af2d71a1590b18b871db2ac1a21.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хосеп мартинес, интер, дженоа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Хосеп Мартинес, Интер, Дженоа, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Мартинес сдал отрицательные тесты на алкоголь и наркотики после смертельного ДТП
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости.
Испанский голкипер миланского футбольного клуба "Интер" Хосеп Мартинес, совершивший смертельный наезд на передвигавшегося на электрической инвалидной коляске 81-летнего мужчину, сдал отрицательные тесты на алкоголь и наркотики, сообщает La Gazzetta dello Sport
.
По данным издания, полиция также не зафиксировала нарушения максимальной скорости в 70 километров в час со стороны испанца. Мартинес
несколько часов в присутствии адвоката по уголовным делам давал показания в полицейском участке. В протокол также были включены показания двух женщин, сидевших в машине голкипера. Обе, как сообщается, подтвердили версию Мартинеса.
Расследование дела займет несколько месяцев, в течение которых Мартинес будет находиться под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве в результате ДТП, Если будет подтвержден факт непредсказуемого выезда потерпевшего на дорогу, дело будет прекращено без каких-либо уголовных последствий.
Инцидент произошел утром во вторник в коммуне Фенегро (провинция Комо). На место происшествия выехали службы спасения, включая вертолет скорой медицинской помощи и автомобиль неотложной помощи, однако мужчина скончался на месте. Сам вратарь не пострадал, но пребывал в состоянии шока. По предварительной версии, мужчина на коляске мог внезапно изменить направление движения из-за недомогания и выехать на путь автомобиля, которым управлял футболист. По сведениям очевидцев, незадолго до инцидента мужчина на коляске двигался по дороге неуверенно.
Мартинесу 27 лет. Он перешел в "Интер
" из "Дженоа
" в июле 2024 года. В составе миланского клуба испанец провел 12 матчей, в семи из которых отстоял на ноль, а в остальных суммарно пропустил восемь мячей.