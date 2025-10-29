Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков

Расследование дела займет несколько месяцев, в течение которых Мартинес будет находиться под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве в результате ДТП, Если будет подтвержден факт непредсказуемого выезда потерпевшего на дорогу, дело будет прекращено без каких-либо уголовных последствий.

Инцидент произошел утром во вторник в коммуне Фенегро (провинция Комо). На место происшествия выехали службы спасения, включая вертолет скорой медицинской помощи и автомобиль неотложной помощи, однако мужчина скончался на месте. Сам вратарь не пострадал, но пребывал в состоянии шока. По предварительной версии, мужчина на коляске мог внезапно изменить направление движения из-за недомогания и выехать на путь автомобиля, которым управлял футболист. По сведениям очевидцев, незадолго до инцидента мужчина на коляске двигался по дороге неуверенно.