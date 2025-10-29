Рейтинг@Mail.ru
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Футбол
 
16:17 29.10.2025 (обновлено: 16:24 29.10.2025)
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков
Испанский голкипер миланского футбольного клуба "Интер" Хосеп Мартинес, совершивший смертельный наезд на передвигавшегося на электрической инвалидной коляске... РИА Новости Спорт, 29.10.2025
футбол
хосеп мартинес
интер
дженоа
серия а (чемпионат италии по футболу)
хосеп мартинес, интер, дженоа, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Хосеп Мартинес, Интер, Дженоа, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
Тесты вратаря "Интера" после трагедии не выявили алкоголя и наркотиков

Мартинес сдал отрицательные тесты на алкоголь и наркотики после смертельного ДТП

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Испанский голкипер миланского футбольного клуба "Интер" Хосеп Мартинес, совершивший смертельный наезд на передвигавшегося на электрической инвалидной коляске 81-летнего мужчину, сдал отрицательные тесты на алкоголь и наркотики, сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным издания, полиция также не зафиксировала нарушения максимальной скорости в 70 километров в час со стороны испанца. Мартинес несколько часов в присутствии адвоката по уголовным делам давал показания в полицейском участке. В протокол также были включены показания двух женщин, сидевших в машине голкипера. Обе, как сообщается, подтвердили версию Мартинеса.
Расследование дела займет несколько месяцев, в течение которых Мартинес будет находиться под следствием по обвинению в непредумышленном убийстве в результате ДТП, Если будет подтвержден факт непредсказуемого выезда потерпевшего на дорогу, дело будет прекращено без каких-либо уголовных последствий.
Инцидент произошел утром во вторник в коммуне Фенегро (провинция Комо). На место происшествия выехали службы спасения, включая вертолет скорой медицинской помощи и автомобиль неотложной помощи, однако мужчина скончался на месте. Сам вратарь не пострадал, но пребывал в состоянии шока. По предварительной версии, мужчина на коляске мог внезапно изменить направление движения из-за недомогания и выехать на путь автомобиля, которым управлял футболист. По сведениям очевидцев, незадолго до инцидента мужчина на коляске двигался по дороге неуверенно.
Мартинесу 27 лет. Он перешел в "Интер" из "Дженоа" в июле 2024 года. В составе миланского клуба испанец провел 12 матчей, в семи из которых отстоял на ноль, а в остальных суммарно пропустил восемь мячей.
Британские полицейские - РИА Новости, 1920, 29.06.2025
Бывший капитан сборной Англии пьяным устроил ДТП, пишут СМИ
29 июня, 23:19
 
ФутболХосеп МартинесИнтерДженоаСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
