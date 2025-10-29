США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что США должны стремиться к миру и процветанию, а не финансировать разрушения.

"Америка должна стремиться к миру и процветанию, а не финансировать разрушения", - сообщила она на запрос агентства.

Луна добавила, что не одинока в стремлении к миру, и другие члены палаты представителей также участвуют в этих дискуссиях.