https://ria.ru/20251029/luna-2051662147.html
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна - РИА Новости, 29.10.2025
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна
Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что США должны стремиться к миру и процветанию,... РИА Новости, 29.10.2025
2025-10-29T22:35:00+03:00
2025-10-29T22:35:00+03:00
2025-10-29T22:36:00+03:00
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e48987563f3bc048529abf7767bb19e.jpg
https://ria.ru/20251026/chlen-2050737006.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050941748_208:0:2937:2047_1920x0_80_0_0_6925565c4fa63b24ea962ac39d60b3f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна
Член палаты представителей США Луна призвала не финансировать разрушения
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что США должны стремиться к миру и процветанию, а не финансировать разрушения.
«
"Америка должна стремиться к миру и процветанию, а не финансировать разрушения", - сообщила она на запрос агентства.
Луна добавила, что не одинока в стремлении к миру, и другие члены палаты представителей также участвуют в этих дискуссиях.
"Я не ястреб войны. В отличие от многих моих коллег-неоконсерваторов в Вашингтоне
, я была ребенком, когда холодная война закончилась... Эта эпоха прошла, и американский народ не заинтересован в ее возвращении", - подчеркнула Луна.