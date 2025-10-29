Рейтинг@Mail.ru
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна - РИА Новости, 29.10.2025
22:35 29.10.2025 (обновлено: 22:36 29.10.2025)
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна
Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что США должны стремиться к миру и процветанию,... РИА Новости, 29.10.2025
США должны стремиться к миру и процветанию, заявила конгрессвумен Луна

ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Игорь Наймушин. Член палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила РИА Новости, что США должны стремиться к миру и процветанию, а не финансировать разрушения.
"Америка должна стремиться к миру и процветанию, а не финансировать разрушения", - сообщила она на запрос агентства.
Луна добавила, что не одинока в стремлении к миру, и другие члены палаты представителей также участвуют в этих дискуссиях.
"Я не ястреб войны. В отличие от многих моих коллег-неоконсерваторов в Вашингтоне, я была ребенком, когда холодная война закончилась... Эта эпоха прошла, и американский народ не заинтересован в ее возвращении", - подчеркнула Луна.
Конгрессвумен Луна заявила о готовности посетить Москву
26 октября, 16:36
