МИД надеется, что Литва не пойдет на провокацию по транзиту в Калининград
11:23 29.10.2025 (обновлено: 11:27 29.10.2025)
МИД надеется, что Литва не пойдет на провокацию по транзиту в Калининград
в мире, литва, калининградская область, россия, мария захарова, гитанас науседа, евросоюз
В мире, Литва, Калининградская область, Россия, Мария Захарова, Гитанас Науседа, Евросоюз
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Литва не пойдет на провокационный шаг по вопросу транзита в Калининградскую область, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созвал межведомственное совещание.
"Если оно (заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса - ред.) соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в/из Калининградской области, в т.ч. вытекающих из совместных заявлений России-ЕС от 2002 и 2004 гг. Во-вторых, ни у кого не должно быть сомнений, что Российская Федерация при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.
"Рассчитываем, что литовская сторона все же не пойдет на подобный провокационный шаг. Будем внимательно следить и за ситуацией вокруг необоснованного решения Вильнюса закрыть на неопределённый срок два оставшихся автомобильных пункта пропуска на границе с Белоруссией", - подчеркнула Захарова.
Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Глава МИД Белоруссии назвал решение Литвы остановить работу КПП парадоксом
Вчера, 22:43
 
Заголовок открываемого материала