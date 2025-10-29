МИД надеется, что Литва не пойдет на провокацию по транзиту в Калининград

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Москва рассчитывает, что Литва не пойдет на провокационный шаг по вопросу транзита в Калининградскую область, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В воскресенье портал Delfi со ссылкой на пресс-службу президента Литвы Гитанаса Науседы выдвинул предложение надолго закрыть границу с Белоруссией и ограничить транзит в Калининград на фоне захода метеозондов в ее пространство. Издание сообщило, что из-за повторяющихся случаев запуска в Литву метеозондов президент 28 октября созвал межведомственное совещание.
"Если оно (заявление главы МИД Литвы Кястутиса Будриса - ред.) соответствует действительности, то, во-первых, хотели бы напомнить господину Будрису об обязательствах Литвы обеспечивать беспрепятственный транзит в/из Калининградской области, в т.ч. вытекающих из совместных заявлений России-ЕС от 2002 и 2004 гг. Во-вторых, ни у кого не должно быть сомнений, что Российская Федерация при всех обстоятельствах и в любых условиях обеспечит потребности своего самого западного региона", - говорится в комментарии, размещенном на сайте министерства.