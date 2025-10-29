Ликсутов: промышленное производство в столице выросло более чем на 4%

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Столичные промпредприятия нарастили объем производства с января по сентябрь 2025 года, цифра стала больше на 4,2% по сравнению со схожим периодом 2024 года, рассказал заместитель московского мэра в правительстве столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он отметил, что город активно помогает в развитии индустриального сектора столицы по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина.

"Благодаря этому предприятия увеличивают производственные мощности, расширяют ассортимент продукции и запускают новые инвестиционные проекты. Эффективность мер поддержки также подтверждается динамикой показателей. Так, за первые три квартала 2025 года рост промышленного производства в Москве составил 4,2% по отношению к январю – сентябрю 2024 года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Отмечается, что для столичных предприятий действует свыше 20 мер поддержки. Так, компании могут локализовать производство на территории особой экономической зоны "Технополис Москва", получить кредиты на льготных условиях от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства и многое другое.

"По итогам трех кварталов текущего года столичные обрабатывающие предприятия увеличили объемы выпуска на 5%", — отметил министр столичного правительства, глава ДИПП Анатолий Гарбузов.

По его словам, больше всего увеличили производство компании, занимающиеся производством одежды, текстиля, электрического оборудования, химических веществ и продуктов.

Каждый год на территории Москвы начинают работу около 150 технологичных компаний. На данный момент в столице функционируют около 4,6 тысячи предприятий. На них работают порядка 755 тысяч человек.